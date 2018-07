Esperanza Aguirre: "No hay absolutamente ninguna razón para abandonar mi escaño"

La dirigente del PP Esperanza Aguirre ha asegurado que se mantiene como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid por su "compromiso" con los votantes que optaron por ella en las pasadas elecciones municipales y porque cree que tiene "muchas razones" para seguir.

"Voy a estar aquí los próximos cuatro años, no hay ninguna razón para dejar este escaño sino muchas razones para continuar en él", ha señalado la portavoz municipal en una rueda de prensa celebrada tras una reunión que ha mantenido con los concejales del Grupo Popular en el Consistorio.

Esta reunión ha tenido lugar un día después de la rueda de prensa en la que anunció que dimitía como presidenta del PP de Madrid. PSOE y Ahora Madrid han pedido a Aguirre que también deje su acta de concejal en el Ayuntamiento porque es "insuficiente".

Frente a estas críticas y sobre si vale como concejal pero no como presidenta del PP de Madrid, Aguirre se ha defendido. "Fíjese si valgo que mientras he sido presidenta del PP de Madrid hemos ganado todas las elecciones y de los 179 municipios, lo hemos hecho en 175, en lugares donde jamás lo habíamos hecho", ha señalado.

Y han ganado, ha añadido, "aplicando los principios y valores" del PP. "Me siento muy orgullosa de la etapa esa, y si he dimitido lo he hecho diciendo que no me consta que haya habido financiación irregular", ha apuntado, al tiempo que ha recordado que deja su cargo en el PP de Madrid por "responsabilidad".