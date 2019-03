"España es un país importante con un 27% de paro, Austria no lo es tanto y tiene un 4%"

ARTUR MAS RESPONDE A MARIANO RAJOY

"Para estar en Europa con fuerza, se necesita ser grande. Los pequeños no cuenta, no cuentan nada", decía Rajoy durante la jornada de ayer. Hay quienes opinan diferente, como es el caso de Artur Mas: "España es un país importante, es cierto, pero tiene un 27% de paro. Austria es un país mucho más pequeño, y tiene un 4% de paro. Por tanto, quizás sí que la dimensión da más poder, pero no hace que vivas mejor", reflexiona el president.