España mira de reojo el regreso de Donald Trump y califica de "inaceptables" las injerencias de Elon Musk en la política europea

Donald Trump se convierte, de nuevo, este lunes en el presidente de Estados Unidos (EEUU), mientras el mundo mira con preocupación los anuncios que ha ido realizando el magnate, pero también por el comportamiento del que será uno de los miembros de su Administración Elon Musk. El multimillonario propietario de SpaceX ha puesto el foco sobre la ultraderecha europea alentando que los ciudadanos voten a su favor.

Unas "injerencias en procesos democráticos" de Musk que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, condenó en su momento, junto a otros líderes europeos, pero que ha vuelto a calificar este lunes de "inaceptables": "Decir que solo un partido puede salvar un país, en medio de un proceso electoral no es aceptable", ha sentenciado el socialista en referencia a las declaraciones de Musk. En esa misma entrevista en 'Onda Cero', el diplomático ha lamentado lo que considera una "ola reaccionaria" contra Europa que asegura es "un faro de la democracia".

Por esa razón, dice que las acciones antidemocráticas se focalizan en el viejo continente, puesto que "quien quiera debilitarla y transformarla sabe que tiene que empezar por Europa", y más en concreto, "el proyecto europeo". Si bien resta importancia a que el regreso de Trump a la Casa Blanca pueda fomentar aún más estos sentimientos antidemocráticos se muestra contundente asegurando que Europa y España harán frente a estas cuestiones ante "quien sea, se llame como se llame y sea quien sea".

En esa línea, defiende que tanto España como la Unión Europea, que trabajan "en coordinación" cuentan con "instrumentos y voluntad política" para hacerlo ante un posible desafío de este tipo. De hecho, insiste en que, tras hablar con "colegas europeos" en los últimos días y tratar estas interferencias, están "prácticamente todos en la misma línea" con la posición de España.

Si bien ha subrayado que la Unión Europea y EEUU son "aliados naturales", a pesar de las "diferencias" en términos de "valores", pero también "ideológicos". Unos intereses que dice en la Unión Europea "están claros", así como se seguirán defendiendo "ante el mundo entero", donde admite se están dando "un momento de cambio": "No hace falta que llegue Trump para darnos cuenta", ha respondido el ministro preguntado sobre la incertidumbre generada por el regreso del magnate.

Cambio de orden mundial "comparable con la caída del Muro de Berlín"

Entonces, ha reiterado que en política exterior es necesario "basarse en hechos" y no hacer "política ficción", por lo que insta "a ver cuáles son sus primeros pasos". Si bien no duda en asegurar que esa transformación del orden mundial "solo es comparable con la caída del Muro de Berlín", descarta que los "desafíos de primer orden" estén en EEUU, sino en Ucrania y Oriente Medio que "amenaza con ser el polvorín del mundo" ante lo que sí considera "sea quien fuere el presidente tiene que hacer frente" en el marco de una "acción coordinada".

Es por ello que concluye que no está "tan preocupado por lo que vaya a hacer Trump (...) sino qué vamos a seguir haciendo los europeos" y España. Unas acciones que asegura se basarán en la "paz", la "autonomía europea" y sus "valores propios" que dice "no son otros que los de la democracia". Por eso también, no descarta que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, puede reunirse con Donald Trump si se da una invitación.

Una línea desde el Ejecutivo español que también sigue la vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia y responsable de Competencia, Teresa Ribera, quien ha rechazado un "enfoque de confrontación" con la nueva administración Trump. Asimismo, ha abogado por invertir en construir una Europa "más fuerte".

"No nos gusta el enfoque de confrontación, no sabemos lo que vendrá, pero es importante aunar esfuerzos en nuestro interés", ha destacado Ribera durante su intervención en el Fórum Europa en Bruselas. Ante la incertidumbre que genera en el seno de la UE un segundo mandato de Trump, la ex vicepresidenta tercera del Gobierno ha advertido de que Europa "no debe ir más allá de lo que sabe" ni adelantar acontecimientos sobre las decisiones que tomará su equipo.

En cualquier caso, ha subrayado que Europa "siempre estará abierta y contenta de establecer relaciones basadas en la cooperación", una máxima que aplica también a las relaciones transatlánticas. "Seguiremos abiertos a un país que es un aliado cercano, independientemente de su liderazgo y con el que compartimos valores y entendimientos en muchos aspectos", ha remachado.