En el acto de cierre de campaña de ERC, celebrado en Sant Vicenç dels Horts, municipio de Oriol Junqueras y del que ha sido alcalde, y ante unas 2.500 personas, Rovira ha transmitido un mensaje del líder y candidato a la presidencia de su partido, Oriol Junqueras, desde la prisión de Estremera.

"Junqueras nos ha pedido que ganemos las elecciones y construyamos la república desde la pluralidad y la diversidad, y así lo haremos; nosotros construiremos la república sin poner a nadie en la cárcel por las ideas, construiremos un país sin uniformizar, ¿qué es esto de perseguir la libertad?", se ha preguntado.

"He podido hablar durante casi horas con Oriol, el último día de campaña, y le he visto sereno, firme, porque sabe que hemos luchado y que esta es la mejor garantía para que él pueda salir de allí dentro, y me ha pedido que os transmita un mensaje de amor, positivo, de esperanza, de futuro, de ilusión", ha explicado Rovira.