La entrevista al exvicepresidente Alfonso Guerra en Salvados, en diez titulares

Jordi Évole le confiesa a Alfonso Guerra "el ridículo" que ha hecho para conseguir la entrevista con él

El presentador de Salvados le confiesa a Guerra que desde que empezó con "este programa siempre ha querido entrevistarle, desde hace ya 11 años". Pero el político asegura que no es "muy aficionado a esto de la televisión" porque "es un poco raro".

Tras esto, el presentador de Salvados explica que ha hecho "el ridículo por conseguir esta entrevista" y es que, Guerra y Aznar son los únicos que le han dicho 'no' tantas veces.

"Hay una compañera periodista de la 'Cadena Ser' que se llama María Guerra, que se dedica sobre todo al cine. Alguien me dijo que era su sobrina. Entonces, la llamé y le dije 'me gustaría entrevistar a tu tío Alfonso", a lo que me contestó 'yo no tengo nada que ver con él, si yo soy de Cuenca'", cuenta el presentador de Salvados.

La teoría de Alfonso Guerra sobre los socialistas y comunistas que serían conservadores si no hubieran sido "expulsados" por el franquismo

Alfonso Guerra se sigue proclamando "descamisado", una realidad muy diferente para algunos políticos de su partido, según Jordi Évole. El exvicepresidente cree que hay "una explicación sociológica muy clara" para este fenómeno, y tiene relación con la "expulsión de la realidad social y política a todo el que no era franquista".

"Había gente que no quería comulgar con el franquismo y se iba a la oposición. En una situación democrática normal pertenecerían a las fuerzas políticas conservadoras modernas, pero se veían obligados a ir al comunismo o al socialismo, aunque no lo eran", explica.

Añade, además, que "Miguel Boyer hubiera sido un gran líder de la derecha, pero como no quería ser franquista, le expulsaron a la oposición", lo mismo que ocurrió con "Ramón Tamames", del Partido Comunista Español.

"En el PSOE presentamos de candidato a una cabra y gana la cabra": Alfonso Guerra repasa sus frases más polémicas

Jordi Évole le pregunta a Alfonso Guerra por la autoría de frases muy polémicas, como la de "en el PSOE presentamos de candidato a una cabra y gana la cabra". Una declaración que asegura haber dicho en "un momento de auge electoral": "Había gente que llegaban las elecciones y, sin más, decía 'dame la papeleta de la rosa'".

Otra frase polémica que se le atribuyó fue la de "Margaret Thatcher, en vez de desodorante, se echa 3 en 1". El exvicepresidente dice que "es probable que lo dijera, aunque no está seguro de ello".

"El día que nos vayamos, a este país no lo va a reconocer ni la madre que lo parió", es otra de las declaraciones por las que le pregunta Évole. Una frase que Guerra sí recuerda haber dicho de manera "improvisada".

Tras esto, el presentador de Salvados asegura que ahora tendría "éxito en Twitter", a lo que el exvicepresidente contesta: "Siempre me lo dicen, pero no me interesan las redes sociales. Es un invento tan extraordinario para la comunicación, y se ha convertido en un pozo de insultos y de infamia que no me gusta".