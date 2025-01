El enfado de Yolanda Díaz tras el "veto" de Economía a la reducción de jornada: "Es muy grave, forma parte del acuerdo de investidura"

Nuevo capítulo del rifirrafe entre Díaz y Cuerpo por la reducción de la jornada laboral. El ministerio de Economía ha bloqueado la tramitación de la reducción de jornada por la vía de urgencia. Con esto se retrasa su admisión en la agenda de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno para que no llegue al Consejo de Ministros.

Una decisión que para Yolanda Díaz le parece "muy grave" y que era un "compromiso de España con los españoles". Y no solo eso, sino que también ha asegurado que era un "compromiso de Sánchez". Una crítica donde la ministra de Trabajo ha repetido una frase por encima del resto: "Es muy grave, forma parte del acuerdo de investidura".

"Hay por escrito una respuesta, en este caso al Ministerio de Trabajo, que impide que este acuerdo del diálogo social llegue, efectivamente, a ser discutido en el Consejo de Ministros. Me parece muy grave esto, porque es un compromiso del Gobierno de España", ha denunciado Díaz.

Por otro lado, ha criticado también la postura de los de Sánchez al no cumplir una de sus promesas electorales y que no apoya "la política de promesas basada en mentiras". Díaz también ha asegurado que "somos la economía de la OCDE que más crece" y que por tanto "el acuerdo de Gobierno tiene que ser cumplida".

Y va más allá. Díaz ha manifestado que al no cumplir las promesas que plasman en su programa electoral provoca un aumento de la falta de confianza de la ciudadanía a los partidos políticos y que desemboca en una radicalización de la sociedad: "Incumplir promesas como la reducción de la jornada laboral aumenta la desafección ciudadana a la política y el auge de la ultraderecha".

"Es la medida que más esperan y valoran los españoles. ¿La economía española no puede permitirse reducir 30 minutos al día la jornada laboral? Yo lo que espero es que el PSOE les diga a los españoles de qué lado está", ha concluido.

La vicepresidenta segunda ha señalado que el PSOE "no quería la reducción de la jornada laboral". "Yo fui a un debate en la televisión pública en el que Pedro Sánchez, cuando yo digo que hay que reducir la jornada laboral, me dice, Yolanda, hay que tener los pies en el suelo, pero es verdad que hubo un acuerdo entre Sumar y el PSOE. Y es verdad que hay un acuerdo de diálogo social. Yo hasta antes de un mes de este trámite no pensé que iba a actuar así el PSOE, pero ya me consta por escrito", ha apuntado Díaz, que ha afirmado que lleva meses intentanto que la rebaja de jornada se tramite.