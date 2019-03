Enfado de Mas porque Moncloa ignora su presencia en un Foro Económico

La líder del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha reclamado al presidente catalán, Artur Mas, que "sepa estar en su lugar, deje de crear problemas de protocolo y respete" que sea Mariano Rajoy quien intervenga en la reunión euromediterránea del miércoles en Barcelona.

En una rueda de prensa, la dirigente ha opinado que Mas tendrá la posibilidad en ese foro de "intervenir en la cena de bienvenida con los ministros y, si así lo desea, recibir al presidente del Gobierno el miércoles cuando llegue al Palau de Pedralbes".

"Esperamos que sea así y no haya otro problema de protocolo. Esperamos que actúe con sensatez y se dé cuenta de que es presidente autonómico y no de ninguna nación. Le pido que sepa el lugar en el que debe estar y no vuelva a equivocar su lugar y su momento. Hizo el ridículo y pecó de soberbia ante una presidenta en funciones, una mujer, Soraya Sáenz de Santamaría, al plantarla en el acto de Fomento", ha afirmado.

"¿Le molestó que la presidenta en funciones fuera una mujer? ¿O que hubiera una presidenta en funciones en un acto de Fomento?", se ha preguntado Sánchez-Camacho, en referencia al conflicto protocolario de la semana pasada en un acto de la patronal catalana en Barcelona.

El próximo miércoles se celebrará en el Palacio de Pedrables de Barcelona el Foro Económico del Mediterráneo Occidental, en el que participarán empresarios y ministros de Exteriores de cinco países europeos y otros cinco africanos que comparten el Mediterráneo, y que estará presidido por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.