Sindicatos y partidos políticos catalanes se echan a la calle para exigir a la Generalitat unos presupuestos más sociales

Sindicatos y entidades sociales de Cataluña se han echado a la calle. El objetivo es forzar al Govern catalán a que presenten unas cuentas en las que se prioricen las políticas sociales. Entre los manifestantes, partidos que tendrán que votar esos presupuestos.

Para Miquel Iceta, primer secretario del PSC, hay otra forma de estructurar los ingresos. "Se puede hacer ahora, no hay que esperar a un gran día que lo arregle todo por arte de magia, sino que podemos utilizar los mecanismos de los que hoy dispone la Generalitat para tener unos presupuestos más adecuados para luchar contra la crisis social", ha asegurado.

Desde 'Catalunya Sí que es Pot' se insiste en que hay que luchar por quienes lo están pasando peor. "La primera propuesta democrática para Catalunya es la lucha contra la desigualdad y la pobreza", afirma Lluís Rabell, presidente de 'Catalunya Sí que es Pot'.

El nuevo presidente Puigdemont ha lanzado un nuevo ultimátum a la CUP: sin presupuestos no habrá consulta soberanista. "Si no hay presupuestos no hay referéndum. Lo dije claro el día de la cuestión de confianza", ha insistido el president.

El partido anticapitalista ha mostrado sus cartas. Han participado en la marcha y dicen no estar dispuestos a ser moneda de cambio. "Para nosotros el referéndum y la ruptura es una materia de país, es un tema tremendamente importante porque estamos haciendo un proceso de ruptura y no cabe vincularlo a los presupuestos en materia de chantaje", ha asegurado la diputada de la CUP, Mireia Vehí.

Comisiones Obreras y UGT también presentes en esta manifestación solicitan unos presupuestos más justos.