Un empresario catalán niega el saludo al príncipe: "Serás mi amigo cuando me respetes"

El príncipe saluda uno a uno a los empresarios que aguardan en fila. Todos le contestan con un apretón de manos hasta que llega al empresario catalán, le tiende la mano y éste, Alex Fenoll, niega con la cabeza. El príncipe se sorprende, sonríe incluso y continúa, pero dos saludos después decide volver para aclarar la situación. Se dirige al empresario en catalán. "Por educación me deberías saludar amigo", le dice el monarca.

Pero el empresario se mantiene en su papel: "No eres mi amigo, serás mi amigo cuando me respetes". "Me deberías dar la mano igualmente", contraataca el príncipe, a lo que el empresario le espeta: "No le voy a dar la mano porque no me dejáis votar".

Todo ha sido grabado aunque la imagen se corta. El empresario asegura que luego el príncipe le respondió que "eso no es cosa suya". Para muchos expertos en protocolo fue una estrategia para llamar la atención. Sin embargo, Alex Fenoll asegura que no estaba premeditado, que no sabía que el príncipe iba a saludarles hasta pocos minutos antes. Sin embargo, decidió quedarse.

A favor del príncipe destaca que decidiera aforntar la situación en vez de continuar como si nada. Hoy el principe Felipe ha vuelto al Mobile World Congress sin incidentes. El protagonista del polémico vídeo no se ha dejado ver por el pabellón.