Alegría comedida en el PSOE tras su histórico triunfo electoral este 26 de mayo. Los socialistas parecen haberse servido del impulso que logró Pedro Sánchez en las pasadas elecciones generales del 28 de abril para imponerse a nivel autonómico, donde el mapa se ha teñido enteramente de rojo a excepción de Cantabria, donde el Partido Regionalista de Cantabria se ha llevado la victoria.

Respecto a los municipios, los socialistas han ganado en ciudades tan importantes como Sevilla, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Toledo o Valladolid. No ha sido así en lugares como Madrid, donde el partido de Manuela Carmena ha ganado en la lucha por el Ayuntamiento de la capital de España, aunque se ha visto superada por el bloque de la derecha; en Barcelona, donde se ha complicado la situación para Ada Colau con el empate de Barcelona en Comú y ERC; o en Valencia, donde se ha llevado el triunfo nuevamente Compromís.

No obstante, el dato significativo a nivel municipal es que los socialistas han reforzado su presencia con el aumento notable de los votos, y por tanto de concejales, que han recibido en un gran número de ciudades españolas.

El éxito del PSOE también ha rebasado las fronteras españolas y ha llegado hasta Europa, donde la victoria de la candidatura de Josep Borrell ha sido clara con una gran diferencia respecto al resto de formaciones españolas, si bien ha quedado empañada por Vox: el partido de extrema derecha también logra representación a nivel europeo y contará, en principio, con tres eurodiputados.

Manuela Carmena ante los medios | EFE

El golpe más duro de este 26M parece habérselo llevado Manuela Carmena en Madrid. Su partido ha ganado las elecciones municipales en la capital con 19 concejales, sí, pero no suma: el bloque de la izquierda, con los ocho escaños que se ha llevado Pepu Hernández (uno menos de los que logró el PSOE en los anteriores comicios), no ha logrado rebasar a la derecha. La suma de José Luis Martínez Almeida (PP), Begoña Villacís (Ciudadanos) y Ortega Smith (Vox) ha vencido a la actual alcaldesa, que días atrás anunció que si no ganaba estas elecciones se retiraría porque no se veía ejerciendo un papel de oposición.

Significativo también ha sido el resultado que han arrojado las urnas en Barcelona, donde se ha dado un empate absoluto entre Ada Colau y Ernest Maragall. Barcelona en Comú y ERC se han repartido diez escaños en una partida electoral que ha ganado en votos el partido independentista y en la que ha cobrado protagonismo el socialista Jaume Collboni. El candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona ha ganado apoyos entre los catalanes y ha salido disparado en estos comicios con ocho concejales, cuatro más que en 2015.

Así las cosas, Cádiz ha sido la única ciudad española donde Podemos y sus confluencias han resistido la subida del PSOE y la suma del bloque de la derecha. José María González 'Kichi' ha logrado con Adelante Cádiz imponerse con fuerza al PP, a los socialistas y Ciudadanos; una ciudad en la que, además, Vox no ha conseguido representación. El PSOE se ha llevado la victoria en importantes ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, Zaragoza, Granada, Ourense, León o Ciudad Real. En las que no, como A Coruña, Málaga o Cantabria, donde ha vencido el PP, los socialistas han conseguido aumentar el número de apoyos, que se resuelven en un crecimiento considerable de concejales en cada uno de los municipios nombrados.

El PSOE tiñe de rojo España | laSexta.com

Donde de verdad se ha podido observar el éxito del PSOE en las elecciones del 26M ha sido en las autonómicas. Basta con echar un vistazo al mapa de España para observar que, tras estos comicios, se ha teñido completamente de color rojo. Los socialistas han ganado en todas las comunidades de España donde se celebraban estos comicios (no se puede contar a Andalucía, la Comunidad Valenciana, Galicia y Cataluña, donde ya se celebraron).

El PSOE ha ganado en todas las comunidades, menos en una: Cantabria. Allí, Miguel Ángel Revilla ha logrado revalidar su liderazgo, imponiéndose con notoriedad al resto de formaciones políticas. Pero incluso en la región cántabra, el PSOE, que se ha situado como tercera fuerza política, ha aumentado dos diputados.

No obstante, como ha sucedido con Carmena y el Ayuntamiento de Madrid, el PSOE se ha llevado una victoria agridulce en la región madrileña. Ángel Gabilondo se ha hecho con la victoria en la Comunidad, pero la suma del bloque de la izquierda (los 20 diputados de Errejón y Más Madrid y los siete de Podemos-IU e Isa Serra) no ha conseguido arrebatar el poder a la derecha, que seguirá gobernando en Madrid con el PP a la cabeza, como lleva sucediendo desde 1995.

Otro dato significativo de las elecciones autonómicas nos lleva a Castilla y León, donde los socialistas han vencido al PP después de 32 años de victoria popular. No obstante, ni siquiera con esas lograría gobernar el PSOE con 34 diputados en la comunidad, pues el PP, aun siendo segunda fuerza política ahora con 31 escaños, tiene la posibilidad de pactar con Ciudadanos para que los números le den, una vez, el gobierno castellano-leonés.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Borrell | EFE

El PSOE también ha logrado una contundente victoria en las elecciones europeas que también se celebraban este 26 de mayo de la mano de Josep Borrell. La candidatura liderada por el ministro de Exteriores ha conseguido hacerse con 20 escaños en la Eurocámara frente al mazazo del PP, que se deja cuatro escaños en su camino a Europa y solo consigue 12 eurodiputados.

La otra gran sorpresa de los comicios al Parlamento Europeo también tiene nombre propio: Vox. La formación de extrema derecha ha irrumpido en Bruselas con tres eurodiputados. También entran en el Europarlamento las candidaturas de Ahora Repúblicas y Junts per Catalunya-Lliures, lideradas por Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, respectivamente. Por su parte, Ciudadanos ha conseguido siete asientos en el Parlamento Europeo y Unidas Podemos seis.

Los resultados obtenidos en el plano municipal, autonómico y europeo empañan el auge de una izquierda que se ve lastrada en numerosos municipios y regiones por la derecha, que logrará sumar en bloque si el Partido Popular, Ciudadanos y Vox se ponen de acuerdo.