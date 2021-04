Isabel Díaz Ayuso aspira a gobernar en solitario, adelantando "con qué consejeros y qué estructura" busca. Así lo cuenta en una entrevista en 'El Economista", en la que acusa a "la izquierda y la ultraizquierda" de "perder el sentido de la calle en Madrid".

La presidenta de la Comunidad de Madrid cree que los barrios humildes "no los quieren" y acusa a Pedro Sánchez de "utilizar políticamente a los muertos" por la pandemia de coronavirus. "Yo siento pena por España, por que este país esté en sus manos", valora.

Ayuso promete llevar a cabo la "mayor bajada de impuestos de la historia", algo que afirma que ya está haciendo. "Queremos hacer una rebaja del IRPF de medio punto en todos los tramos. Además, haremos modificaciones en la ley del suelo para sustituir licencias por declaraciones de responsabilidad, y, en definitiva, haremos una Comunidad cada vez más flexible y un proyecto que permita a todo aquel que quiera emprender un negocio cumplir sus sueños y arriesgarse", explica.

Sobre la polémica surgida con AstraZeneca, Ayuso cree que demuestra que "el equipo sanitario del Gobierno es una jaula de grillos que cambia continuamente de criterio". Va más allá en su crítica al Ejecutivo, al que acusa de tener "un plan que consiste en deshacer todo lo que conseguimos en el 78 en términos de democracia, convivencia y libertad".

"Su plan es imponer una España republicana, donde el rey no cuente, e ir a un país subvencionado y empobrecido, donde los padres no puedan decidir a qué colegio llevar a sus hijos y no sean libres para elegir hospital", insiste. También llama a Ángel Gabilondo "mentiroso": "El presidente del Gobierno ha llamado a Madrid paraíso fiscal y él nunca lo ha desmentido".