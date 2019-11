El candidato de Más País a la Presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, ha lanzado un "guante" a los del PSOE y Unidas Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, para que los tres se comprometan a que, si no son capaces de pactar un Gobierno progresista después del 10N, no vuelvan a presentarse a las elecciones.

Lo ha hecho en un mitin en Valencia, en uno de los escasos párrafos de su discurso que ha pronunciado en castellano y no en catalán , donde ha lamentado que en el debate entre los portavoces parlamentarios de los siete grandes partidos, las del PSOE y Unidas Podemos, Adriana Lastra e Irene Montero, repitieran los mismos argumentos que han llevado a repetir elecciones.

"A ver si el lunes nos contestan", ha emplazado Errejón a Sánchez e Iglesias para el debate del lunes, en el que él no podrá participar por ser Más País todavía una partido extraparlamentario. "Si de estas elecciones no sale un gobierno progresista, ¿no creéis que a lo mejor tendríamos que dar un paso atrás y no volver a presentarnos?", ha retado. "Si no estamos a la altura, tendríamos que dar un paso atrás; ahí está mi compromiso. Espero que me recojan el guante". ha añadido.

Reconoce que Iglesias "ha sido honesto"

Pese a denunciar que tanto Sánchez como Iglesias "hacen campaña de la misma manera que ha llevado a repetir elecciones", Errejón ha reconocido al líder de Podemos que "ha sido honesto" al manifestar que, si no tiene los ministerios que pida en un Gobierno de coalición, no apoyará la investidura aunque haya otras elecciones. "Pido la misma sinceridad a Sánchez", ha emplazado, pidiéndole que aclare si "renuncia a pedir una abstención técnica al PP".

El pasado viernes, el líder del PSOE contestó a una interpelación de Iglesias que no hará una gran coalición con el PP, pero no aclaró si pactará con dicho partido su investidura, y a la vez le retó a que dijera públicamente si volvería a tumbarla por quinta vez.

El líder de Podemos respondió en un mitin posterior a esto último reiterando que no regalará los votos que reciba, sino que éstos serán "un mandato sagrado" para exigir de nuevo un Gobierno de coalición.