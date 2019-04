Los lapsus de Juan José Cortés: olvida el nombre de su líder Casado y confunde a Sánchez con Iglesias

El número uno del PP por Huelva, Juan José Cortés, ha sufrido un lapsus durante un acto de campaña, al confundir los nombres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Durante su intervención, Cortés empezó nombrando al secretario general de Podemos para referirse a Sánchez, para a continuación mezclar el apellido del primero con el nombre del segundo, asegurando que los españoles quieren a "Pedro Iglesias" fuera de la Moncloa.

"La calle está diciendo que quiere un cambio, que quiere a... Pablo Iglesias... a Pedro Iglesias en la calle", dijo el candidato popular. "Quieren a Pablo Casado como presidente del Gobierno el día 28 de abril", concluyó.

Posteriormente, Juan José Cortés volvió a 'liarse' con los nombres de los dirigentes políticos, cuando se dirigió al presidente de su partido, Pablo Casado, que también estaba presente en el mitin en Huelva y al que se refirió inicialmente como "Pedro".

"Le doy gracias a Pedro... a Pablo", se corregía el candidato, que a continuación se excusó con el líder de su partido: "No te puedo confundir con Pedro [Sánchez], sería un error que no me podría permitir".