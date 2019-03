El discurso de Pablo Iglesias para justificar que él no es casta: "Mi casa me la pago yo trabajando, con mi dinero"

Pablo Iglesias defiende la polémica compra de su chalet. Dice que las críticas que recibe son un peaje a pagar por estar en política. El líder de Podemos asegura que él no se ha convertido en "casta". "Mi casa me la pago yo trabajando, con mi dinero. Eso no es ser casta", afirmó Iglesias.

Critica las presiones de los millonarios sobre los partidos y los medios de comunicación. Pablo Motos le responde que en 30 años sólo han intentado presionarle políticos. "Hay políticos que presionan, son los mismos de siempre", apunta el líder de Podemos.

Si Podemos tuviera poder, dice Iglesias, harían lo siguiente: "prohibir que los bancos puedan ser propietarios de medios o financiar campañas de partido".

Sobre las posibles alianzas tras las elecciones, Iglesias cree que el PSOE, si puede, pactará con Ciudadanos. Y añade que, aunque Rivera ha cerrado la puerta, suele ser de los que 'donde dice digo dice diego'. "Me acuerdo cuando Rivera dijo que jamás, y te lo juraba por Snoopy, apoyaría la investidura de Rajoy".

También lanzó un dardo doble para los de Casado y los de Abascal. "Vox es el PP desatado, a ver quién dice la parida más grande".

En sólo cuatro días Iglesias ha dado ya tres entrevistas televisadas tras su vuelta con el polémico cartel. "Aquello fue una cagada cósmica", reconoce el líder de Podemos.