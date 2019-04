Choque entre PP y Ciudadanos por el liderazgo de la oposición en el Congreso

Partido Popular y Ciudadanos han empezado ya la disputa por el liderazgo de la derecha. Aunque el PP ha obtenido más escaños (66) y es segunda fuerza política en el Congreso, el ascenso de Ciudadanos (de 32 escaños en 2016 a 57 este 28A) ha hecho que los de Albert Rivera se autoproclamen portavoces de la oposición a Pedro Sánchez.

Inés Arrimadas, la portavoz de Ciudadanos, ha asegurado este lunes que los resultados electorales "nos sitúan claramente como lideres de la oposición". Dice que son un partido fuerte, limpio. Y que no se distraen con "con líos internos". Ha defendido tajantemente que "no va a haber ningún tipo de apoyo para formar gobierno ni de investidura" con Sánchez.

Teodoro García Egea, el número 2 del PP, ha comparecido este lunes en Génova, tras la decisión de Pablo Casado de aplazar hasta el martes la reunión del Comité Ejecutivo. Asegura que el PP descarta la dimisión del presidente popular y que el Partido Popular "va a hacer una oposición firme y contundente". "A partir de ayer y hoy durante los próximos cuatro años el líder de la oposición se llama Casado", ha dicho.

"No solo vamos a ser la oposición a Sánchez en el Congreso y el Senado, sino en toda España", ha asegurado García Egea que ha añadido que Casado es la única alternativa a un Gobierno de Sánchez.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, considera que Ciudadanos no está entendiendo el mensaje lanzado por el electorado la jornada del 28-A. "Después de haber pasado por las urnas, tener el mismo discurso absolutamente irreal y exagerado dice poco de cómo encaran la política", ha respondido Calvo en Al Rojo Vivo.

"No son el principal partido de la oposición, es el PP. Esta es la realidad y Ciudadanos tiene que dejar de jugar a lo que no es real constantemente", ha añadido la vicepresidenta del Gobierno, que insiste en que la formación de Rivera no aporta nada a la política.