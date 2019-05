Carmen Calvo: "Ciudadanos tiene que dejar de no aportar nada a la política"

La militancia del PSOE le dice "no" a Rivera y así se lo hicieron saber a Sánchez con cánticos en Ferraz. Por su parte, Ciudadanos insiste en que no pactará con el PSOE y apuntan que estarán en la oposición. "No hay ni un sólo español que nos haya votado para hacer presidente a Sánchez", ha señalado Inés Arrimadas.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, considera que Ciudadanos no está entendiendo el mensaje lanzado por el electorado la jornada del 28-A. "Después de haber pasado por las urnas, tener el mismo discurso absolutamente irreal y exagerado dice poco de cómo encaran la política", ha respondido Calvo en Al Rojo Vivo.

"No son el principal partido de la oposición, es el PP. Esta es la realidad y Ciudadanos tiene que dejar de jugar a lo que no es real constantemente", ha añadido la vicepresidenta del Gobierno, que insiste en que la formación de Rivera no aporta nada a la política.

Calvo reconoce en Al Rojo Vivo que el PSOE se sentiría más cómodo con un Gobierno monocolor. y sostiene que su resultado electoral, con 123 escaños, le permite optar al Gobierno y "tener cuatro años estables". "Tenemos un resultado que nos permite intentar que nuestro proyecto salga adelante", ha añadido.