Debate electoral TVE | El minuto de oro de Pablo Iglesias: "Si después de un Gobierno de cuatro años no hemos conseguido cambiar nada, no nos voten nunca más"

"!Hay gente que nos está viendo que piensa que la política no sirve para cambiar nada", ha comenzado el líder de Unidas Podemos. A ellos les lanza una pregunta: "¿Si la política no sirviera para cambiar nada por qué las empresas energéticas se gastan tanto dinero en fichar a políticos en empresas de administración", tras ello, el líder de Podemos ha asegurado que "claro que la política sirve para cambiar las cosas".

"Nosotros hemos podido cometer muchos errores pero hemos demostrado que no nos vendemos a nadie", ha reiterado el candidato a la presidencia del Gobierno de Podemos.

El líder de la formación morada ha concluido su minuto final apelando a todos aquellos que piensan que "la política no sirve para nada: "Quiero pedir a esa gente que piensa que la política no sirve para nada una oportunidad: estar en un Gobierno cuatro años, y si después no hemos conseguido cambiar nada no nos voten nunca más".