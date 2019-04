Debate electoral TVE | Las principales medidas de Albert Rivera: "Quiero que tener hijos y familia sea un derecho, no un milagro, no un lujo"

El líder de Ciudadanos y candidato a la presidencia del Gobierno, Albert rivera, ha asegurado que España "ha perdido una década". "Lo que le falta a España son reformas. No nos podemos permitir otra década perdida entre los rojos y azules".

Política económica y fiscal

Rivera ha asegurado que España "tiene que hacer empleo y dar empleo de calidad". Tras ello, ha reiterado que "solo uno de cada diez contratos son empleos fijos, el resto de los contratos que se han hecho con Sánchez y Rajoy son empleos de baja calidad".

"Quiero una economía de mérito, por tanto bajada de impuestos, apoyo a los que crean riqueza, contratos de calidad y menos peleas entre la vieja izquierda y la vieja derecha", ha recriminado el líder de Ciudadanos.

Rivera también ha cargado contra la política fiscal de Pedro Sánchez y ha asegurado que tanto el líder socialista como Pablo Iglesias quieren subir el impuesto de sucesiones: "Esa es la economía bolivariana de Pablo Iglesias. Si votan a Pedro Sánchez o Pablo Iglesias van a votar la economía del pasado".

"El impuesto de sucesiones es un impuesto que hay que quitar y no se quitó porque Sánchez e Iglesias lo evitaron", ha cargado el líder de Ciudadanos, que ha asegurado que se trata de una ley que "penaliza el esfuerzo": "Yo no quiero que el esfuerzo se penalice, quiero un país donde el esfuerzo se premie".

Además, Rivera se ha comprometido a que "tengan el mismo derecho los autónomos que los trabajadores por cuenta ajena": "La realidad es que tanto los Gobiernos anteriores como con este, nueve de cada diez contratos son basura. Yo quiero un contrato indefinido".

"Si no ayudamos a los que crean riqueza, a lo que se la juegan, este país no se levanta. Quiero un Gobierno del esfuerzo", ha concluido el candidato a la presidencia del Gobierno de Ciudadanos.

Tras ello, Albert Rivera ha cargado contra el líder del Partido Popular, Pablo Casado, al que se ha dirigido: "¿Dónde estaba usted señor Casado cuando el partido popular subió el IVA o el IRPF?"

El candidato de Ciudadanos ha advertido a Casado, y ha asegurado que si su formación llega a pactos con el Partido Popular, tendrán que cambiar la política de Montoro y Rajoy por "políticas liberales".

"¿Sabe donde está el milagro económico del Partido Popular?, en la cárcel. No miremos al pasado, sino al futuro, porque Rato no es el ejemplo y Montoro tampoco para la política fiscal", ha concluido Rivera.

Política social y pensiones

Respecto a las políticas sociales, el líder de Ciudadanos ha querido recalcar que un Gobierno liderado por su formación estaría en favor de todas las familias: "Quiero que tener hijos y familia sea un derecho, no un milagro, no un lujo", ha reiterado Rivera, que ha asegurado que "A todas las familias, da igual que sean monoparentales, familias tradicionales, LGTBI, de custodia compartida o con adopción, van a tener al Gobierno a su lado".

Rivera ha destacado la problemática de la falta de natalidad: "Si no nacen hijos es porque hay precariedad laboral y por las políticas antiguas del bipartidismo".

Política territorial

El líder de Ciudadanos ha asegurado que si gobierna su partido habrá una "tarjeta sanitaria única", que carezca de "burocracia": "Para que un español por el hecho de ser español tenga los mismos derechos".

A mi se me saltaron las lágrimas de ver que en mi país se producía un golpe de Estado", ha narrado Rivera respecto a los actos del 1O. "A mi me duele que se rompa Cataluña, pero a Sánchez no le importa": "¿Cuántas naciones ve usted en España, señor Sánchez?", ha preguntado al candidato socialista, al que ha recriminado que "le da igual todo", y que "pacta con Torra".

Tras cargar contra Sánchez, el líder de Ciudadanos se ha comprometido a "recuperar la convivencia en Cataluña y en toda España".

Posibles pactos electorales

Albert Rivera ha asegurado que hay dos opciones de cara a las elecciones del 28A: "votar sí a España o votar no a España".

"Votar a Sánchez y a los separatistas" es "votar no a España", y que por eso tiende la mano al Partido Popular, aunque ha asegurado que hay que "mirar hacia el futuro", y observar "si se quiere volver al pasado" o "al futuro".

"Me arrepiento de que una persona como usted haya pactado con los que han querido liquidar España", ha asegurado Rivera refiriéndose al líder del PSOE, Pedro Sánchez.

"Yo lo que no voy a hacer nunca es pactar con los que quieren liquidar España. El Partido Socialista está en manos del independentismo", ha recalcado el líder de Ciudadanos, que ha querido recordar a Pablo Casado, al que ha tendido la mano, que no pactará con los nacionalistas: "Señor Casado es un error pactar con los nacionalistas, usted ha dicho que se abre a pactar con el PNV otra vez".

Minuto final

Rivera ha cargado contra el candidato socialista: "¿Lo oyen?, es el silencio cómplice de Pedro Sánchez"; y ha pedido a los españoles que "no se callen": "Los españoles vamos a decir basta. No vamos a callar nunca más. Los españoles vamos a ganar, vamos Ciudadanos, vamos España", ha concluido el líder de la formación naranja.