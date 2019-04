Cédenostuvoto, la campaña de hijos de migrantes para que los abstencionistas les ayuden a votar este 28A

Safia El Aaddam nació y ha vivido siempre en España: "Mi nacionalidad es la española aunque no me la quieran dar". Sus padres son marroquíes y no dispone de nacionalidad española. "Si tú has nacido en España pero tus padres son extranjeros, tú no eres español de origen" explica Rabab Al Llabibi, de Taus Abogados.

Este domingo no puede votar. Tampoco Ahmed Nasser El Aloui, que lleva ocho años en España: "Todavía no tengo la nacionalidad ni puedo tramitarla. Hay que esperar mínimo 10 años de residencia legal".

Juntos han impulsado la campaña 'Votar es un derecho' para que abstencionistas cedan su voto a los migrantes. Lo han solicitado 800 y han reunido 400 españoles dispuestos a votar por ellos.

A Ahmed no le ha costado decidirse porque ya milita en un partido: "Tengo el derecho de poder militar en un partido político, pero no a votar". Safia El Aaddam tiene claro que si a ella le "exigen obligaciones", ella quiere "exigir el derecho a votar".

Los hijos de migrantes nacidos en España tienen que solicitar la nacionalidad. Sus padres pueden pedirla cuando el menor cumple un año, pero el proceso se alarga.

Los trámites se complican si los padres viven en situación irregular: "Si tus padres no tienen trabajo y una residencia legal, aunque hayas cumplido un año no puedes pedir la nacionalidad", asegura Safia.

Los padres de Safia llegaron de un pueblo de Marruecos. Cuando ella nació no solicitaron la nacionalidad: "No aprendieron bien el idioma. Se encontraron con trabas, con burocracia y desinformación".

Hay cerca de medio millón de jóvenes en la misma situación que Safia. Hace cinco años inició los trámites para conseguir el pasaporte español. Trámites que ascienden a 500 euros. La ley exige, además, superar un examen de español y otro sobre cultura, sociedad y Constitución.

En 2017 casi 66.500 personas obtuvieron el DNI español. De ellas, 14.200 habían nacido en España, y de los nacidos aquí, 9 de cada 10 eran menores.