Íñigo Errejón y Santiago Abascal han tenido sonados encontronazos en Twitter, y en esta precampaña y campaña ya se han citado el uno al otro un buen puñado de veces, y no para lanzarse piropos, precisamente.

Este domingo, Íñigo Errejón, que ha estado en Barcelona por la mañana y en Terrassa por la tarde, no ha pasado por alto el último anuncio de Vox: "Si pueden", ilegalizarán el PNV. El candidato de Más País le ha aconsejado que "tengan cuidado al abrir el debate sobre las ilegalizaciones, sobre qué partidos fomentan el odio o son nocivos para la convivencia española, porque a lo mejor es un debate que no le conviene, a lo mejor van a por lana y salen trasquilados".

Errejón, que ha ido saltando del castellano al catalán y del catalán al castellano en sus intervenciones, también ha recordado cómo Santiago Abascal leyó durante un mitin una lista de beneficiarios de políticas sociales enumerando sus apellidos y asumiendo que eran extranjeros. "Por la letra A y no son extranjeros: Abascal padre en los papeles de Bárcenas, Abascal hijo en los chiringuitos de Esperanza Aguirre cobrando más que el presidente del Gobierno, por no hacer nada según reconocía el mismo. Tenga usted cuidado porque a lo mejor descubrimos que los parásitos en nuestro país también han nacido aquí y son los que más roban a los trabajadores y a las instituciones públicas", ha dicho.

El líder de Más País considera que, con la repetición electoral, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han envalentonado a Vox y al PP. Cree que a los líderes de PSOE y Unidas Podemos no se les puede dejar solos porque "Sánchez no asegura que no se vuelvan a repetir las elecciones y Podemos no asegura que no vuelva a tropezar con la misma piedra".