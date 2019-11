Uno de los momentos más tensos del debate a ocho en laSexta Noche ha tenido como protagonistas al portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, y Javier Ortega Smith, secretario general de Vox. El cruce de acusaciones entre ambos se ha dado después de que Esteban le negase el saludo a Iván Espinosa de los Monteros al término del debate a siete que se celebró en RTVE.

La razón, según explicó el PNV poco después, se debe a que el portavoz de la formación de extrema derecha llamó a Esteban y a los miembros del partido nacionalista "racistas y xenófobos", a lo que la propia formación respondió que negarle el saludo a Espinosa de los Monteros no era "una cuestión de educación, sino de principios y dignidad. Las vascas y los vascos no damos la mano a franquistas".

A colación de esta polémica se han lanzado ataques Aitor Esteban y Javier Ortega Smith, esta vez en laSexta Noche. "No entiendo la hipocresía de querer darme la mano. Me llama racista, no solo a mí, sino a toda la gente de mi partido y está abogando por la ilegalización de mi partido, por suprimir la instituciones y la autonomía vasca... y es un partido (Vox) que tiene como referente a Franco", ha denunciado el portavoz del PNV en el Congreso.

Esteban ha continuado señalando que su partido "siempre ha estado en el lado de la democracia y de la libertad, en el lado correcto", y ha preguntado cuáles son los referentes de Vox: "El propio Ortega Smith ha escrito en revistas de la Falange, la Fundación Franco es muy próxima... Su referente es Franco y el Franquismo". Esteban ha concluido su defensa afirmando que "en Europa a este tipo de partidos se les hace un cordón sanitario, y aquí se les intenta blanquear y justificar", y ha añadido: "No estoy dispuesto a hacer eso porque son lo que son, puro franquismo".

A esta denuncia ha respondido el secretario general de Vox, que se ha referido a Esteban como "el representante del partido de Sabino Arana, el mayor racista, xenófobo y esquizofrénico que ha tenido la política". A ello ha añadido que "el PNV estuvo pactando con Adolf Hitler, a ver si les ayudaban después de la Guerra Civil", y ha destacado que "todo el mundo sabe lo que es el PNV, el que recogía las nueces de los palos que agitaba la ETA y haremos todo lo posible para ilegalizarlo".

Esteban ha respondido de forma a estas afirmaciones de Ortega Smith recordando que "quien se reunió en Hendaya con Hitler fue Franco, fue su héroe".