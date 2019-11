Barómetro de laSexta sobre intención de voto a diez días de las elecciones del 10N y el primero con la campaña electoral ya arrancada. Son encuestas realizadas tras la exhumación de Franco, la sentencia del procés y todos los altercados que han pasado en Cataluña.

El PSOE ganaría las elecciones con un 27,9% de votos seguido del PP, con un 22% de votos. Unidas Podemos sería tercera fuerza política con un 11,8% y Vox se situaría por delante de Ciudadanos al obtener un 10,5% de votos.

Así, la formación de Albert Rivera lograría un 9,9% de votos y caería al quinto puesto. Y Más País irrumpiría en el Congreso de los Diputados con un 3,8% de los votos.

Ciudadanos caería al quinto puesto y Vox se situaría por delante. Unidas Podemos sería tercera fuerza política en el Congreso.

Según los datos que arroja el barómetro, el bloque de izquierda sumaría un 43,5% de votos frente al 42,4% que sumaría el bloque de la derecha. Se produce así una situación de casi empate entre ambos bloques.

Comparando los datos con los que arrojaron las urnas el pasado 28 de abril, el PSOE apenas se mueve (28.68% y 123 escaños el 28A) se mantiene teniendo en cuenta el margen de error de una encuesta. El PP subiría de manera significativa (16,7% y 66 escaños el 28A), más de cinco puntos, que prácticamente son los que pierde Ciudadanos (15,86% y 57 escaños el 28A). Bajada también de Unidas Podemos (14,31% y 42 escaños el 28A), que pierde alrededor de dos puntos y medio; y poco movimiento en Vox (10,26% y 24 escaños el 28A), que también se mantiene. Más País no participó en las anteriores elecciones.

Un 86,4% dice que acudirá a votar el 10N

Con respecto a la abstención en estas elecciones, un 86,4% de los encuestados aseguran que acudirán a votar el próximo 10 de noviembre, casi diez puntos más que la participación del 28A. Casi un 9% afirma que no acudirán a las urnas para depositar su voto. Y hay un 5 por ciento que responde "no sabe, no contesta".

Sobre la gestión de la situación en Cataluña

En un momento clave para Cataluña preguntamos qué partido puede gestionar mejor la situación política allí. Casi un tercio de los encuestados cree que el PSOE, concretamente un 31,3%.

El siguiente partido en el que depositan más confianza en este sentido es el PP, un 19,5%, seguido de Unidas Podemos, un 12,1% cree que puede gestionar mejor la situación en Cataluña. Sólo un 7,8% cree que eso lo podría hacer Ciudadanos.

Hay un 4,8% que cree que Vox es el que puede cumplir mejor este cometido y un 2,9% opina que Más País. No obstante, un 21,6% no sabe o no contesta.

Lo que dice el Cis

El CIS de esta semana, hecho antes de la exhumación del dictador y de la sentencia del Supremo sobre los líderes independentistas, daba al PSOE un 32,2 en estimación de voto y entre 133 y 150 escaños; al PP un 18,1% y entre 74 y 81 escaños; Unidas Podemos 14,6% y entre 37 y 45 escaños; Ciudadanos un 10,6% y entre 27 y 35 escaños, a Vox, 7,9 % y entre 14 y 21 escaños y a Más País entre 3 y 4 escaños.