Mariano Rajoy apuesta por un Gobierno presidido por él a finales de julio

El líder del Partido Popular ha expresado su idea de pactar con los "partidos moderados" para crear una alianza con gran fuerza parlamentaria que pueda "abordar las reformas que necesita España".

No obstante, Rajoy ha dejado claro que él debe ser el presidente por la gran mayoría en votos y en escaños, y porque su partido ha conseguido imponerse en casi todos los territorios.

Rajoy dice que "el PP sigue dispuesto a dialogar y pactar", algo que admite necesario, pero pide a los partidos "huir de la teatralidad". Además, se ha mostrado satisfecho con la estrategia que desarrolló el partido tras las elecciones del 20D, porque cree que los votantes la valoran positivamente.

"Estoy abierto a todas las fórmulas. No vamos a abdicar de nuestra responsabilidad de gobernar. Me gustaría gobernar con apoyo suficiente y si no es posible, gobernaremos con los apoyos que nos han dado y con pactos puntuales", ha asegurado Rajoy.