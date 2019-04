Pablo Iglesias abrirá el 'minuto de oro' del debate a cuatro, seguido de Rivera, Rajoy y Pedro Sánchez lo cerrará

El secretario general del Podemos, Pablo Iglesias, será el encargado de abrir el 'minuto de oro' del debate a cuatro que tendrá lugar el próximo lunes, 13 de junio, y que cerrará el secretario general de PSOE, Pedro Sánchez.

Así, Iglesias hablará en primer lugar en la intervención final del debate, seguido por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, el presidente del Gobierno en funciones y del PP, Mariano Rajoy, y Sánchez, cuyas palabras pondrán fin al debate entre los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno.

El periodista y presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España, Manuel Campo Vidal, ha explicado que el orden establecido para el 'minuto de oro' es fruto de un sorteo. Los periodistas Ana Blanco, Pedro Piqueras y Vicente Vallés serán los moderadores del debate, que estará dividido en tres bloques temáticos.

El tiempo de extensión de las intervenciones no estará regulado, pero sí se intentará que haya "compensación y equilibrio" entre los candidatos, según han explicado los moderadores. No obstante, han reconocido que, si durante una intervención llega el momento de terminar el bloque, el discurso no podrá ser muy largo.

El principal objetivo del debate es conocer las propuestas de cada candidato, según ha explicado Blanco, que ha subrayado que el papel de los moderadores es ejercer de árbitros y guiar el debate sin destacar.