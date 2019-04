Mano tendida, vetos, líneas rojas... esto dicen los candidatos sobre los pactos postelectorales

Ya sabemos que Mariano Rajoy no tendrá el apoyo de nadie que no sea del PP. Albert Rivera dice que no apoyará un PP con Mariano Rajoy y que tampoco se abstendrá. El Partido Socialista tampoco apoyará ni se abstendrá, algo a lo que no se ha referido Pedro Sánchez pero sí Oscar López.

Pedro Sánchez se lo juega todo a la aritmética. Espera que esta vez sí el apoyo de Ciudadanos sea suficiente, algo que las encuestas no contemplan y asegura que no vetará a ninguna fuerza del cambio en alusión a Podemos. El PP no aclara si permitiría un gobierno en minoría con su abstención, claro que parece que no porque reclaman que en ese caso gobierne el que tiene más votos.

Pablo Iglesias sigue con la mano tendida al PSOE y para favorecer un pacto ya ha dicho que Cataluña no es una línea roja. Sigue apoyando el referéndum pero sin líneas rojas. Sólo así el PSOE podría cerrar un pacto después de los ataques de Susana Díaz por la cuestión catalana a En Comú Podem entre otros. Vetos y estrategias que van a depender de un 33% de indecisos.