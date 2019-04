La propuesta de que gobierne el partido con más apoyos marca los mensajes de campaña electoral

El líder de los socialistas ha expresado que no apoyará al PP y que se apoyará en Podemos y Ciudadanos. También ha dicho que Iglesias no va a ser el presidente del Gobierno. Los socialistas están más contentos porque sus encuestas empiezan a darles una alegría.

Rajoy ha sugerido que sigue siendo partidario de la gran coalición, de un gobierno "sensato" y moderado. En caso de que no sea posible dice que hay que dejar gobernar a la lista más votada.

En Ciudadanos saben que no habrá mayorías absolutas y por eso habrá que entenderse pero con matices. Rivera insiste en que no hablará con todos porque "quien no sepa pactar, no sabrá gobernar".

En Unidos Podemos no ven bien la propuesta de Jordi Sevilla y la califican de "terrible" porque "evita el cambio". Pablo Iglesias insiste en tender la mano al Partido Socialista. Sobre el recorte de distancias con el PSOE, Errejón dice que era "esperable".