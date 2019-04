Errejón, sobre el último informe del Banco de España: "Nos parece bien si se lo aplican y demuestran que pueden vivir"

Repetición de elecciones, más promesas y más ataques entre partidos. Susana Díaz carga contra Mariano Rajoy: "El presidente del Gobierno más indolente, mentiroso e insensible". También la presidenta andaluza ha recordado la recomendación del Banco de España que aconseja reducir la protección laboral: "Si eso es lo que tienen para España, que se echen a un lado que somos capaces de crear riqueza y repartirla para que todos vivan mejor".

De las recomendaciones del Banco de España también se refiere Podemos, dicen que no se sale "del bache" compitiendo desde abajo" ni recortando derechos ni desprotegiendo a trabajadores". "Nos parece bien si se lo aplican ellos primero, si nos demuestran que se puede vivir así nos lo empezamos a pensar" ha asegurado Errejón.

Ciudadanos habla de los impuestos, no cree al PP cuando promete que los bajará y que además cumplirá con el déficit. Albert Rivera asegura que ambas cosas sí son compatibles pero no con las recetas de los populares: "Si quieres mantener las diputaciones, como en este caso Rajoy, si tú quieres dar amnistía fiscal y un perdón de millones de euros a los defraudadores y subir el IRPF a los que cumplen, pues así no se puede claro".

Mensajes para tomar posiciones porque en menos de una semana comienza la campaña oficial.