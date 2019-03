Consuelo Cruz, primera candidata negra al Congreso: "La renovación empieza por mostrar lo que hay en España"

BESOS Y ABRAZOS DESPIDEN LA LEGISLATURA

La disolución de las Cortes trajo al Congreso situaciones que no suelen verse en los pasillos. Hubo besos, abrazos, selfies, regalos y también despedidas de algunos que no volverán a la cámara baja y también 'hastaluegos' de otros que no tienen mucha intención de irse. Estas elecciones lo que seguro que traerán en enero son caras nuevas, como puede ser el caso de Consuelo, es la primera candidata negra a ocupar un escaño en el Congreso y va en la lista del PSOE por Madrid.