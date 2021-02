Las consecuencias no solo sanitarias sino sociales y económicas de la pandemia del coronavirus es uno de los temas más importantes sobre el que han hablado los candidatos. Ignacio Garriga, deVox, afirma que si gana las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero, lo primero que hará su partido será "abrirlo todo": "Hemos dicho que a partir del 15 de febrero exigiremos y haremos todo lo posible para abrirlo todo".

Garriga defiende esta apertura de todo en Cataluña argumentando que su partido tiene "un plan claro de prevención" basado en "testeos masivos, PCR, test de antígenos, proporcionar mascarilla a los catalanes y reforzar la atención primaria y la atención hospitalaria".

Por otro lado, Carlos Carrizosa, candidato de Ciudadanos, critica que "las restricciones injustificadas vividas en Cataluña contra los hosteleros y los comerciantes son una vergüenza". "Nadie ha demostrado que vaya mejor la pandemia cuando se les han cerrado mucho más que en otras autonomías", afirma Carrizosa, que, dirigiéndose a Pere Aragonés, president de la Generalitat en funciones, declara que "no se han obtenido en Cataluña mejores resultados" que en otros sitios, pero sí "se han arruinado a muchos hosteleros y comerciantes".

El aludido, también candidato de ERC, pide al político de Ciudadanos comparar "el número de muertos en la Comunidad de Madrid y en Cataluña con medidas diferentes". "Es así", insiste Aragonès, que pide a Carrizosa que le deje terminar: "Todas esas medidas han sido ratificadas por la autoridad judicial, por lo que hay unos procedimientos". "Hemos tomado las medidas necesarias y las seguiremos tomando", declara Aragonès.

Por su parte, la candidata de Junts per Catalunya, Laura Borràs, afirma que la situación de la hostelería "es dramática" por lo que defiende la necesidad de "movilizar ayudas para no lamentar males mayores en el futuro". Además, Borràs se dirige directamente a Salvador Illa, exministro de Sanidad y actual candidato del PSC para pedirle "un poco de respeto para los profesionales sanitarios": "Mi marido es cirujano y tuvo que trabajar con bolsas de basura cuando no hubo materiales porque usted recentralizó esas competencias".

Por su parte, Illa defiende que "en reiterativas ocasiones" ha mostrado su respeto y admiración por todas las profesiones sanitarias. Además, el candidato de PSC insiste en que "hay que reforzar la sanidad y trabajar con la vacunación", un "proceso complejo que gracias a Europa hay un plan de vacunación equitativo". "Esa Europa de la que usted nos quiere sacar", responde Illa a Borràs.

Por su lado, Àngels Chacón se dirige a Illa y Borràs para hablar sobre los profesionales sanitarios: "Los expertos se consultan, no se utilizan", afirma la cabeza de lista del PDeCAT, que señala que "hay cuestiones urgentes que hay que mitigar". Por ejemplo, Chacón propone un "plan de test masivos y de desescalada territorial" mientras que en el ámbito económico, como medidas urgentes, proponen un "plan de ayuda directa a las empresas que han tenido que cerrar y alargar los ERTE hasta diciembre de 2021".

Laia Estrada, por su parte, destaca que desde la CUP tienen claro la "necesidad de un rescate social que apueste por desprivatizar los servicios públicos" porque "es lo que necesita la gente".