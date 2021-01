Registrados cuatro recursos ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el aplazamiento de las elecciones en Cataluña. Los recursos, presentados por PACMA, la Lliga Democràtica, los federalistas de ERC y un particular, piden anular el aplazamiento de los comicios, que se celebrarán el 30 de mayo y no el 14 de febrero como estaba previsto.

Además, según informa Alfonso Pérez Medina, varios de ellos piden medidas cautelarísimas, es decir que a la mayor brevedad posible se analice la decisión del Govern de aplazar las elecciones.

Por su parte, la candidata del PNC a las elecciones, Marta Pascal, ha asegurado este lunes que no descartan recurrir el decreto. "No somos partidarios de la judicialización, pero hemos pedido a nuestros servicios jurídicos que valoren bien lo que tenemos entre manos porque la vulneración del derecho a voto es evidente. No podemos descartar ningún escenario", ha señalado en rueda de prensa.

El PSC también estudia recurrir el aplazamiento de las elecciones ante los tribunales. Así lo afirmó el pasado sábado la viceprimera secretaria del PSC y portavoz de los socialistas en el Parlament, Eva Granados. En una entrevista de 'Rac1', Granados prefirió no pronunciarse acerca de esa posibilidad, alegando que tienen que "leerse bien el decreto porque a veces con tres palabras se pueden decir muchas cosas". Sin embargo, sí que se mostró contraria a aplazar las elecciones hasta el mes de mayo.

Los partidos catalanes acordaron el pasado viernes de forma mayoritaria aplazar las elecciones a la Generalitat convocadas para el 14 de febrero. La mesa de partidos aceptó la fecha del 30 de mayo propuesta por el president del Govern en funciones, Pere Aragonés: "Es la mejor opción para luchar contra la pandemia y que se pueda garantizar el voto".

En esa línea, Aragonés aseguró que ahora mismo se encuentran "centrados exclusivamente en la evolución de la pandemia" para "evitar el colapso sanitario" por una crisis "sin precedentes", y señaló que se ha elegido dicha fecha para celebrar los comicios porque "habrá más gente vacunada y mejorarán las circunstancias".