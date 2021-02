El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha respondido a la polémica generada por el Partido Popular y Ciudadanos, que insinuaron, al ver que no se hacía una PCR antes del debate de TV3, que el exministro de Sanidad se habría vacunado irregularmente.

"Me dijeron que era recomendable hacerse una PCR, nadie me dijo que era obligatorio. Yo decidí no hacerlo porque los protocolos dicen que uno se tiene que hacer la prueba cuando tiene síntomas o cuando es contacto estrecho de un positivo", ha afirmado el candidato en una entrevista con la Cadena Cope. E insiste en que no ha disfrutado de ningún privilegio político: "Yo no me he vacunado y esto lo sabe toda España. Si alguno tiene esa forma de hacer política, allá ellos", sentencia.

Ahora bien, el Partido Popular, lejos de tomar las declaraciones del candidato por válidas, ha decidido ir más allá de sus sospechas: la formación conservadora pedirá este jueves que la Fiscalía que investigue si el exministro de Sanidad se vacunó antes de tiempo. De hecho, el propio líder del PP, Pablo Casado, ha apuntado esta mañana en Telecinco que Illa podría estar "escondiendo" algo: "Si esconde que se ha vacunado, tendría que renunciar a la candidatura. La Fiscalía lo va a investigar y tendrá que dar aclaraciones. Espero que hoy en el Debat se haga la prueba", espeta.

Respuesta al acuerdo independentista

Por otra parte, durante la conversación con Cope, el exministro también ha remetido con dureza contra el acuerdo firmado por JxCat, ERC, la CUP y PDeCat —en el que se indica de forma rotunda que ninguna formación independentista pactará con los socialistas—: "Esto es un episodio más de la bronca y la confrontación. Es la foto de Colón del independentismo", incide.

En esta línea, Illa asegura que el acuerdo firmado supone "la perpetuación del odio, de la división y de la decadencia en Cataluña". También, según el candidato, una de las principales intenciones del documento es "aumentar la división en Cataluña y España", así como es desprestigiar a la formación socialista.

Asimismo, el candidato se ha mostrado "sorprendido" ante la insistencia de estas formaciones por unirse en coalición: "No han sido capaces de escoger un presidente. Ellos tienen mayoría en el Parlament y podrían haber gobernado. Y no han sido capaces. No fueron capaces de sustituir a Torra. Y ahora dicen que se comprometen a hacer lo que no han sido capaces de hacer. Cualquiera que reflexione 30 segundos se da cuenta de que no es verdad", expresa.

Junto con eso, Illa también se ha pronunciado sobre la posibilidad de indultar a los políticos presos. Y, en este sentido, se muestra dialogante con las formaciones independentistas, aunque no ha llegado a desvelar con claridad su postura: "Si se hubiera respetado el marco legal no habríamos llegado donde hemos llegado. El indulto hay obligación de tramitarlo y cuando acabe el proceso daré mi opinión. Nada fuera del estado de derecho. Es un ya veremos", concluye.