Cataluña vive un cierre de campaña marcado por el cruce de acusaciones entre formaciones que apelan a un voto que, a última hora, parece seguir dividido en dos bandos: el 'constitucionalista' y el independentista. Desde las Cotxeres de Sants, en Barcelona, Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana, ha afirmado que a los independentistas presos la cárcel no sólo no les ha "derrotado", sino que les hace "más fuertes" porque asumen que "forma parte del camino hacia la república que construyen cada día".

"Quiero compartir un mensaje de esperanza porque este país ha sido capaz de hacer cosas extraordinarias", ha apuntado un Junqueras, quien ha precisado que a menudo han sido protagonizadas en las últimas décadas por "gente de ERC". El testigo de Junqueras lo ha recogido Pere Aragonès. El candidato de ERC ha pedido el voto para su partido para posibilitar que, después de muchos años, Cataluña "vuelva a tener un presidente independentista y de izquierdas" y ha puntualizado a Salvador Illa que Cataluña "no sólo no quiere pasar página, sino que tiene derecho a escribir nuevas páginas luchando por su libertad".

PSC: "Si vosotros ponéis los votos, yo pondré el cambio"

Precisamente, Illa y los socialistas cierran la campaña electoral reclamando todo el voto posible que aglutine el cambio y la posibilidad de que las urnas le den la victoria del 14-F, pero con el temor de que no se alzarán con el Gobierno de la Generalitat. "Si vosotros ponéis los votos, yo pondré el cambio", es el pacto que el candidato del PSC ha lanzado a la ciudadanía para amarrar a todos los votantes que están "hartos" de la década del independentismo.

En esta línea, el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, también ha pedido "votar en masa" en las elecciones porque "votar es seguro", y ha apelado a "romper el cordón sanitario" contra el socialismo que representa Illa porque los demás candidatos sólo traen "odio eterno". "Lo que trae inseguridad y trae incertidumbre ante el futuro es no votar. Votar es decidir el futuro. No votar es dejar que otros decidan tu futuro", ha señalado Sánchez en el acto de cierre de campaña del PSC.

En Comú Podem: "Esto va de quién es capaz de sumar para gobernar"

Entre ERC y PSC se quiere situar En Comú Podem. La candidata, Jéssica Albiach, ha pedido a los catalanes que le voten para constituir un "Govern transversal y de izquierdas", que ve posible. En el cierre de campaña en Blanes (Girona), ha asegurado que el gobierno de izquierdas en Cataluña "llegará antes o después". "Algunos partidos se pueden resistir con votos o con posicionamientos del pasado. Pero esto son cosas del pasado", y por eso ha pedido concentrar el voto en los comuns.

Albiach ha recordado que "estas elecciones no van de quién queda primero, sino de quién es capaz de sumar para gobernar", y ve estos comicios como un plebiscito entre el desgobierno actual, en sus palabras, o un gobierno amplio de izquierdas. Se ha preguntado si Junts y ERC serán capaces de abocar a la ciudadanía a una repetición electoral si no logran acuerdos para gobernar: "¿Nos llevarán a una repetición electoral por cabezotas? ¿Serán capaces de hacerlo en una situación de antipolítica, cuando la gente está sufriendo?".

JxCAT: "Abrir una nueva etapa que permita culminar la independencia"

De vuelta a los independentistas, la candidata de Junts, Laura Borràs, ha puesto en valor lo mismo que Sánchez, la importancia de llenar las urnas el 14 de febrero, pero con un objetivo distinto: para enviar un mensaje al mundo de que el independentismo "no se rinde". Lo ha dicho en su mitin final en el Ideal Centre d'Arts Digital de Barcelona, donde ha asegurado que "una victoria independentista que no se rinde es el mensaje más contundente que se puede enviar a España, a la UE y al mundo", y ha añadido: "Tenemos que hacernos sentir en el mundo y abrir una nueva etapa que permita culminar el proyecto de país y la independencia".

En este mitin también ha participado el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha apelado a causar un "estruendo" que no espera el Estado con una victoria de Junts que, además, propicie la derrota de un PSC que tiene, según ha asegurado, "el sello de la represión". En conexión desde Waterloo, Puigdemont ha alertado de que "cada voto cuenta, más que nunca", y ha añadido: "Desde Europa nos volverán a contar". El líder de Junts ha defendido que su partido es el "voto útil" que "molesta" al Estado y ha llamado a la movilización.

Ciudadanos: "El voto del PSC está vendido ya al de ERC y Podemos"

Ciudadanos, por su parte, ha lanzado un vídeo en el que personalidades como el filósofo Fernando Savater, el dramaturgo Albert Boadella, el escritor Andrés Trapiello o el periodista deportivo Tomás Guasch han reivindicado la necesidad de movilizar el voto constitucionalista de cara a los comicios del próximo domingo. Coincidiendo con el cierre de campaña este viernes, la formación ha lanzado una iniciativa bajo el lema 'Un último empujón' con la que quiere reforzar la importancia de que los catalanes acudan a las urnas ante la oportunidad de sumar un escaño más que el separatismo.

Para Carlos Carrizosa, candidato de Ciudadanos a la Generalitat el 14F, el voto a su partido es "el único que no decepciona al constitucionalismo", y cree que solo votando a la formación naranja se puede alejar la opción de un nuevo tripartito o de la reedición de un Govern independentista: "El voto del partido socialista está vendido ya al de ERC y Podemos. Tenemos que aguantar y conseguir que en Cataluña no tengamos el tridente de la ruina de Colau en Barcelona, Podemos en Madrid y los comuns en la Generalitat".

PP: "Somos la casa común del centroderecha constitucionalista"

Desde el PP han aprovechado las últimas horas de campaña para cargar contra el PSC y contra Vox, y ha definido a los populares como "la casa común del centroderecha constitucionalista". En su acto final de campaña en Barcelona, el candidato de los populares, Alejandro Fernández, ha dicho que el acuerdo de los partidos independentistas para no apoyar al PSC sirve para darle oxígeno y vidilla al pacto entre el Gobierno y ERC para reactivar la mesa de diálogo: "No había visto nunca un ejemplo de mezquindad política así".

Fernández ha estado arropado por el líder del PP, Pablo Casado, en el último acto de campaña, que ha aprovechado su intervención para cargar contra Vox, preguntándose si la formación de Santiago Abascal "quiere sacar a España de la Constitución y de la Unión Europea": "¡Es exactamente lo mismo que pide Puigdemont! Por eso comparten grupo parlamentario. Los flamencos que defienden a Puigdemont son los socios de Vox en el Parlamento Europeo, y eso no lo queremos".

Vox: "El PP fue incapaz de restablecer el orden en Cataluña"

Acusación denunciada por el partido de extrema derecha. En su acto de final de campaña, Ignacio Garriga, candidato de Vox, ha augurado este viernes que las elecciones serán "un punto y aparte en la historia de Catalunya y permitirán decir en el Parlament lo que nadie ha dicho durante años", y ha precisado: "Os prometo que vamos a dedicar hasta la última gota de nuestro aliento y de sangre si hiciera falta". Ha anticipado que van a "liderar una oposición como nunca antes la ha habido en el Parlament", y ha sostenido que en unos años serán una opción de gobierno en Catalunya.

Quien sí ha respondido a los populares ha sido Abascal, que ha acompañado a Garriga en su cierre de campaña asegurando que "solo queda Vox" para hacer frente al "separatismo" y a la izquierda, con un PP "incapaz de parar el golpe de Estado" y una formación como Ciudadanos que "desaprovechó su preciosa victoria" en 2017. El líder de Vox ha agregado que los populares fueron "incapaces de restablecer el orden y de devolvernos la identidad que nos habían robado".

CUP: "Un voto para la CUP puede frenar la entrada de Vox en el Parlament"

Y por el voto contra Vox han clamado desde la CUP, cuya candidata a presidir la Generalitat, Dolors Sabater, ha pedido el "voto antifascista" porque "rendirse no es una opción" y toca "enterrar el miedo". Así lo ha aseverado en el acto de cierre de campaña que los anticapitalistas han llevado a cabo en Badalona, municipio del que Sabater ha sido alcaldesa. Sabater ha reclamado que ningún "voto inconformista, disidente e independentista se quede en casa" y ha afirmado que la CUP se juega algún que otro escaño con Vox, a la luz de los recientes sondeos.

Así, ha dicho que "un voto para la CUP puede frenar la entrada de Vox en el Parlament". Sabater ha arremetido contra los comunes por haber abandonado el "soberanismo rupturista", así como ha afirmado que "no se puede creer" lo que prometan JxCat y ERC, quienes "en tres años no han hecho nada", ni en el plano independentista ni en el social. "Rendirse no es una opción; no tenemos nada que perder y mucho que ganar", ha proseguido antes de avisar de que "no pueden volver a pasar tres años como los que han habido".

PDeCAT: "No puede haber competiciones entre independentistas"

Finalmente, la candidata del PDeCAT a la Generalitat, Àngels Chacón, ha afirmado que su formación "recoge lo mejor de los gobiernos de Convergència" y ha reclamado el voto para "frenar a la CUP" para que no vuelvan a condicionar un Govern. Lo ha dicho en el acto final de campaña celebrado en el Sant Pau de Barcelona. Chacón ha acusado a JxCat de ser "una macedonia ideológica" que está "entre ERC y la CUP", ya que coge de los republicanos "las políticas de izquierda" y de los anticapitalistas "la metodología, la estrategia de la confrontación estéril".

Chacón se ha visto acompañada en este acto por Artur Mas. El expresident de la Generalitat ha cargado contra la rivalidad entre los partidos independentistas: "Si queremos una Cataluña libre no puede haber competiciones". Y ha afirmado que el Partit Demòcrata "se la ha jugado por el derecho a la autodeterminación" "igual que la gente que está en otras formaciones de tipo soberanista": "No hay ninguna carrera para ver quién es más o menos".