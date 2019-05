Resultados elecciones autonómicas 2019: el PSOE tiñe de rojo el mapa español el 26M

El Partido Socialista recupera la mayoría de autonomías españolas. El partido de Pedro Sánchez mantiene territorios de izquierda tan importantes como Asturias, Castilla La Mancha e Islas Baleares y recupera comunidades que durante años ha gobernado el PP como Castilla y León, La Rioja y Murcia. A continuación, analizamos cómo ha quedado el mapa de España detallando una a una cada Comunidad Autonómica.

Lambán triunfa en Aragón

Javier Lambán vence en Aragón tras ganar las elecciones autonómicas con 24 escaños aunque ni sumando los cinco que tiene Podemos alcanza la mayoría absoluta de los 34. Por eso, los 16 escaños del PP podrían sumar para gobernar con los 12 de Ciudadanos, y con los tres de Vox y del Partido Aragonés.

El PSOE dobla al PP en Asturias

Adrián Barbón consigue mantener a Asturias de rojo. El líder del PSOE asturiano gana las elecciones autonómicas con 20 escaños, 6 por encima de los que consiguió su compañero de partido, el expresidente asturiano Javier Fernández, en 2015.

Sin embargo, Barbón necesita pactar para poder gobernar, algo que parece factible, ya que junto a las otras dos fuerzas de izquierda, Podemos e Izquierda Unida suman mayoría, 26, frente a los 19 escaños que acumulan Ciudadanos, PP, Foro y Vox.

Tudanca arrebata Castilla y León al PP

Page revalida su liderazgo

El PSOE consigue vencer en Castilla y León, territorio del PP, quien ha sido la fuerza más votada en los últimos 32 años. El socialista Luis Tudanca consigue 34 escaños, seguido muy de cerca del Partido Popular con 31, lo que podría originar que pese a la victoria socialista, la derecha gobierne, finalmente, la Comunidad.

Emiliano García Page revalida su liderazgo en Castilla y la Mancha tras hacerse con 19 diputados, dos más de los que requiere la mayoría absoluta.

Gabilondo devuelve Madrid al PSOE

Vara revalida su título

Después de 24 años de oposición frente al gobierno del Partido Popular, el PSOE vuelve a ganar en la Comunidad de Madrid gracias a los 38 escaños de Ángel Gabilondo. Pese a ello, el socialista no gobernaría la Comunidad por la suma de los partidos de derecha, 67 escaños, frente a los 65 de PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid.

Guillermo Fernández Vara revalida su título como presidente de la Junta de Extremadura tras conseguir la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas 2019 con 34 escaños.

Murcia se tiñe de rojo casi 30 años después

El socialista Diego Conesa devuelve Murcia al PSOE, algo que no se producía desde el año 1991. Pese a vencer Conesa, con 17 escaños, uno por encima del Partido Popular, podría no gobernar la Región de Murcia. Y es que los partidos de izquierda, PSOE y Unidas Podemos no suman mayoría absoluta, algo que sí hacen los partidos de la derecha: PP, Ciudadanos y Vox.

Armengol gana en Baleares

Canarias es del PSOE

El PSOE acaba con 25 años del PP en La Rioja

Francina Armengol podría repetir como presidenta de las islas tras su victoria en las elecciones generales. La socialista podría no revalidar su título como presidenta ya que sus 19 escaños, sumados a los 6 de Unidas Podemos, no lograría la mayoría absoluta.El PSOE es la fuerza más votada en Canarias con 24 diputados, ocho más que en la actual legislatura.

El Partido Socialista consigue la victoria en La Rioja al obtener 15 diputados con el 38% de los votos. La socialista Concepción Andreu termina con 25 años de hegemonía del Partido Popular en la comunidad. Los escaños de Andreu, junto a los dos de Podemos consiguen mayoría absoluta.

Cantabria y Navarra, las dos autonomías no socialistas

Las dos únicas autonomías en las que el PSOE no ha conseguido vencer en España han sido Cantabria y Navarra .En la comunidad cántabra elafianza su mandato, al imponerse al resto de formaciones con el 36% de votos. Los 14 diputados del partido de Revilla, junto a los 7 conseguidos por el PSOE lograría mayoría absoluta.

La coalición de derechas Navarra Suma, por su parte, gana en Navarra, pero no logra mayoría absoluta tras conseguir 19 diputados y el 36,49% de los votos.