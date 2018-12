En el acto de fin de campaña de las Elecciones Andaluzas del PP de Córdoba, junto al número 1 de esta circunscripción, José Antonio Nieto, Casado ha coincidido con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en que las elecciones servirán para echar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre quien ha ironizado que "no ha venido a hacer campaña a Andalucía".

Esto se debe, a su juicio, a que la candidata socialista a la Junta, Susana Díaz, "no quiere que venga", porque tendría que "explicar a los cordobeses que, por culpa de su gobierno, España está arrodillada a los independentistas". "Pedro Sánchez, de Córdoba solo quería los votos para derrotar a Susana Díaz, y por eso hay que pensar que la que fue incapaz de derrotar a Pedro Sánchez no puede salvar a Córdoba y Andalucía del gobierno de Pedro Sánchez", ha señalado el líder del PP, que ha dicho que el PP va a ser el único partido que no va "a pactar con el PSOE".

A su juicio, "todo lo demás va a ir al embudo de Susana Díaz", a quien le ha recordado que él no es "de fuera" y de que Andalucía "es de todos los españoles". "Aquí nadie insulta a Andalucía, solo criticamos lo que hace mal la Junta de Andalucía, porque es un gobierno incapaz", ha rematado el presidente del PP, que ha asegurado que esta tierra "no se puede permitir un gobierno de populistas, comunistas y socialistas".