Juan Marín: "Si la suma sale, Ciudadanos llegará a un acuerdo con el PP para gobernar en Andalucía"

Con la vista puesta en el día después del 2 de diciembre, el candidato de Ciudadanos a la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha dicho que su formación pactará con el Partido Popular para gobernar si la suma es suficiente. Así lo ha expresado durante una entrevista en Más de Uno de Onda Cero: "Si la suma sale, llegaremos a un acuerdo con el PP para Gobernar Andalucía".

En este sentido, Marín ha pronosticado que "el PP andaluz va a tener malos resultados" y ha destacado lo que considera que su formación ha logrado: "Ciudadanos ha conseguido algo que no había pasado en Andalucía en los últimos 40 años: despertar esa posibilidad de que haya un cambio de gobierno".

Por otro lado, Juan Marín ha defendido que no ha contado "ninguna mentira" durante la campaña electoral, no obstante, ha añadido: "Puede ser que alguna vez no puedas cumplir con lo planteado".