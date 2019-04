El PSOE no descarta proponer una reforma de la ley para evitar que las nuevas elecciones se celebren en Navidad

La dirección del PSOE se niega a entrar en especulaciones sobre si cambiarían de opinión después de que Rajoy fracasase en una primera investidura. Incluso después de las elecciones gallegas y vascas, el PP debe buscar en otros partidos. "Si las relaciones entre PP y PNV pueden cambiar tras las elecciones autonómicas pues no lo sé", señala Óscar López.



Los líderes autonómicos piden esperar a que se produzca la votación de investidura para abrir el debate. "Si el señor Rajoy fracasa pues se iniciará un nuevo proceso. Desde luego hasta que se produzca esa investidura no hay más que esperar a que Rajoy mueva ficha", explica Ximo Puig.

"Si el señor Rajoy no es capaz de conformar una mayoría para darle un Gobierno a este país, pues lógicamente abriremos un periodo de reflexión no solamente en el partido sino en toda la sociedad española”, señala Pradas.



Pero lo cierto es que son ya varios los líderes autonómicos que piden un nuevo Comité Federal tras la cita electoral. Entre ellos, según recoge el País, García Page que incluso espera una propuesta de Sánchez.

Los populares califican la maniobra de irresponsable

"Es absurdo tener que prorrogar una posible abstención del PSOE a octubre. ¿Qué gana el PSOE? ¿humillar al señor Rajoy para que pierda una investidura?”, apunta Camacho.



Mientras, lo que sí está claro es lo que veremos la próxima semana en el hemiciclo: “El no es no". Postura con la que si Rajoy no consigue otros apoyos iríamos con toda probabilidad a una segunda sesión de investidura.