El PP amenaza con llamar a declarar al Senado a Sánchez, Iglesias y Rivera para que expliquen la financiación de sus partidos

Critican que Rajoy tenga que comparecer en la comisión que investiga al PP en el Congreso porque creen "que no es procedente, la inquisición hace mucho que se acabó en España". Así lo ha dicho Fernando Martínez-Mallo, coordinador general del PP.

Contraatacan, con Inquisición para todos. "Que se ponga en marcha la comisión de investigación del Senado sobre la financiación del resto de partidos políticos, lo cual es bastante razonable, salvo que quieran ocultar algo. Ver las conexiones de Podemos con el régimen venezolano e iraní, los ERES y su financiación en relación con el Partido Socialista", ha añadido Maillo.

No descarta que los que tengan que explicarlo, sean Sánchez, Iglesias y Rivera, algo que para los socialistas no tiene sentido. "No hay un problema generalizado de financiación de los partidos políticos, hay un problema de financiación del Partido Popular", ha explicado Meritxell Batet, diputada del PSOE en el Congreso.

El PP tiene mayoría en el Senado y podría forzarlo. "El PP está intentando agarrarse con uñas y dientes a la única institución donde tiene ahora mismo mayoría absoluta, que es el Senado. Es una burda estrategia para intentar tapar la comisión de investigación sob

re la caja B del PP", ha declarado la portavoz ejecutiva de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

Podemos no tiene ningún problema en dar explicaciones sobre su financiación, pero también insiste en que la que está bajo sospecha es la del PP. "Estamos tranquilísimos porque en este país el único partido cuya financiación está sub júdice, el único partido del cual los jueces han probado que ha sido ilegal durante décadas ha sido el Partido Popular", ha expresado Ramón Espinar, secretario general de Podemos en Madrid.

Ahora, el PP pide que la comisión en el Congreso investigue desde 2005, porque dicen que es cuando se define la financiación ilegal como delito.