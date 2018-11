El Partido Popular disuelve el grupo de WhatsApp en el que Cosidó escribió el mensaje a los senadores

Cuando se le pregunta, Casado evita responder. No aclara si respalda o no a su portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó. Aunque ante sus diputados sí ha desautorizado sus polémicos mensajes de Whatsapp. "Cualquier otra explicación que se haya transmitido por móvil no es la verdad y cuenta con mi rechazo".

Contundente rechazo por el que le hemos preguntado al aludido, que también ha esquivado la respuesta. Minutos antes, decía estar tranquilo. Se sentía apoyado: "Me siento plenamente respaldado por mi grupo y por mi presidente".

Aunque en su grupo este martes algunos preferían guardar silencio y los que sí han hablado ha sido para intentar despejar cualquier duda.

En el Partido Popular, de momento, la única consecuencia que ha tenido la filtración de los mensajes de Cosidó ha sido la eliminación de ese grupo de WhatsApp en el que los escribió.