El 'no' a la gran coalición, a la investidura de Rajoy y a un Gobierno del PP marcan el discurso de Pedro Sánchez

Se acabó el silencio, Pedro Sánchez, frente al Comité Federal, cara a cara tras el peor resultado histórico del PSOE: "Mi insatisfacción con los resultados electorales". Un Sánchez insatisfecho pero sin autocrítica que culpa de la debacle a Pablo Iglesias y su alianza con Izquierda Unida: "Para lo único que ha servido esa coalición ha sido para movilizar al electorado conservador y desmovilizar a parte del electorado progresista".

Para el líder del PSOE a Iglesias le salió mal su plan: "El hijo político de Anguita fracasó como fracasó el padre político. No logró el sorpasso en votos y escaños". Y tras no lograrlo Iglesias, Sánchez apunta: "Estoy convencido de que estamos asistiendo al declive electoral de Iglesias".

El único triunfo de Podemos, ha dicho, ha sido lograr que Rajoy siga de presidente. Precisamente a Rajoy, Sánchez la he pedido que sea claro ya y se ponga a trabajar: "Que anuncie cuanto antes su voluntad o no de acudir a la investidura". El PSOE estará en la oposición: "Para que haya oposición tiene que haber Gobierno, así que señor Rajoy cumpla con su obligación y acuerde con los afines porque depende de usted".

Aunque Sánchez dice que el PSOE votará no a Rajoy, todos no lo tienen tan claro: "Yo no descarto nada, lo que descarto es unas terceras elecciones" ha dicho Fernández Vara. Y a pesar de que Sánchez asegura que estará en oposición, hay quien ve una posibilidad si Rajoy fracasa: "Si el primer partido no consigue la investidura le corresponde al segundo ver cuáles son las opciones y en función del contacto con otras fuerzas tomas decisiones" ha asegurado Miquel Iceta.

El Comité Federal del PSOE, con más de 50 intervenciones evidencia de nuevo que no todos coinciden con la voz de su líder.