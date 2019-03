El mensaje final de Rajoy, ¿un recado para Aznar?: "Seguiré a la orden de quien elijáis. Y a la orden es a la orden, con lealtad"

Rajoy ha indicado que seguirá en el partido porque no se imagina la vida fuera de la formación. "Esto es mi vida y quiero que siga siéndolo. No voy a dejar el carné que me ha acompañado siempre y allí donde me encuentre seguiré con vosotros en la senda que el partido transite y desde el primer momento a la orden de quien elijáis", ha explicado.

"Y a la orden es la orden y con la lealtad que mi conciencia y mis 40 años aquí me exigen", ha concluido. Un mensaje que parece que apunta directamente al expresidente Aznar, que en algunos momentos de conflicto para el partido, ha mostrado su parecer.

Precisamente, el expresidente Aznar romperá su silencio esta tarde con motivo de la presentación del nuevo libro de Javier Zarzalejos.