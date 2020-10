"En caso de que no sea necesario, no hacer salidas del domicilio sin ningún sentido o evitar, por lo menos, el contacto con personas que no sean de entornos habituales de contacto". Es la petición que Fernando Simón ha lanzado a los madrileños ante la alta incidencia de coronavirus en la región.

Además de evitar las salidas innecesarias, el director del CCAES ha recordado la importancia del lavado de manos, la distancia de seguridad y el uso correcto de mascarillas, así como evitar aglomeraciones. Si los ciudadanos aplican estas medidas, ha defendido, se puede "estabilizar" la situación en la Comunidad al margen de las "discrepancias" políticas.

"Sé que en algunos momentos se me ha acusado de señalar a la Comunidad de Madrid y siento tener que hacer esto", ha comentado Simón, antes de realizar una reflexión específica sobre la región que preside Isabel Díaz Ayuso. Esta, ha incidido, "representa más del 35% de los casos que se notifican en toda España" y es la comunidad "con mayor incidencia" y "mayor ocupación de camas de UCI".

Por ello, el doctor Simón ha querido dirigirse específicamente "a la población de Madrid". "Puede haber discrepancias a la hora de plantear las tomas de decisiones y eso es perfectamente legítimo, pero creo que la población sabe ahora mismo cuáles son las medidas de prevención y de control clave para controlar la epidemia", ha señalado, en alusión al pulso que mantienen el gobierno central y autonómico sobre las nuevas restricciones.

"Si la población realmente las aplica, independientemente de las medidas que se puedan tomar desde las Administraciones, creo que, si no controlar, podemos entre todos estabilizar la situación de la Comunidad de Madrid", ha asegurado Simón, que ha insistido en este "llamado a la población para que entre todos hagamos un esfuerzo para tratar de controlarla".

Por otra parte, el epidemiólogo ha considerado que "las medidas que se están tomando en Madrid son medidas potentes" pero que, "dada la situación de las transmisión en esta comunidad, se tienen que incrementar de alguna manera". "Si la población es consciente de la parte que le toca, tendremos una gran parte del camino andando entre todos", ha insistido.