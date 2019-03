El Gobierno y la Generalitat llaman a la tranquilidad para el próximo Consejo de Ministros en Cataluña

ESPERAN QUE TODO SUCEDA CON NORMALIDAD

La próxima semana se presenta como el momento más delicado del Gobierno de Sánchez. Las movilizaciones previstas no preocupan al Ejecutivo. Celaá dice que "no hay nervios", y desde Esquerra piden manifestaciones pacíficas y no caer en provocaciones. Pablo Casado, por su parte, pide la ilegalización de los CDR.