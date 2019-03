El Gobierno vuelve a insistir en su mensaje sobre el 1-O: "No habrá ningún referéndum en Cataluña"

El Gobierno insiste en su mensaje: "No habrá ningún referéndum", ha asegurado el portavoz del Gobierno Íñigo Méndez de Vigo. Desde Moncloa dan por hecho que no se votará y lanzan un aviso: "Es ilegal y los responsables son los líderes y dirigentes políticos que lo han provocado. Ellos son los que tendrán que responder en un Estado de derecho".

En la Generalitat no se dan por aludidos y así lo han dejado claro en catalán "diumenge es votará", en castellano "el domingo se votará" o en inglés "referéndum is not ilegal". Lo que no han aclarado es esta pregunta: "Si gana el sí, ¿a los dos días habrá declaración de república?".

Junqueras defiende que actuarán con responsabilidad: "Nosotros actuaremos con la máxima responsabilidad. Esto incluye el respeto al mandato democrático de los ciudadanos". En la CUP, que llama a la movilización, han sido más contundente: "El referéndum es vinculante".

Un carácter vinculante que no ve el líder del PSC, Miquel Iceta: "Otra posibilidad sería una declaración unilateral y esto sería la máxima de las barbaridades". A Iceta se ha dirigido Colau para tender puentes después del 1-O: "Tenemos que esperar al día dos. Somos muchos los catalanes que no entendemos que el PSC no diga nada". Además le ha recordado que su partido durante mucho tiempo estuvo a favor del derecho a decidir".