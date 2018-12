El Gobierno advierte a Torra tras las amenazas de los CDR: "Si se dan las circunstancias habrá 155"

El PSOE no descarta que el Ejecutivo de Pedro Sánchez responda de inmediato a lo ocurrido este fin de semana en Cataluña con una nueva aplicación del artículo 155, si se dan las condiciones constitucionales para ello, y asegura que "no le va a temblar la mano, como no le tembló en el pasado".

La portavoz del Comité Electoral del PSOE, Esther Peña, ha explicado en una rueda de prensa que el Gobierno está ultimando un estudio sobre las medidas que puede adoptar dentro del marco constitucional para que la "conculcación de derechos" que, a su juicio, se ha producido en Cataluña con la "complacencia" del Gobierno autonómico y la "dejación de funciones" de Torra tengan "consecuencias importantes".

Peña ha avanzado que "en las próximas horas" se conocerán esas medidas "valientes" con las que el Gobierno socialista responde a las actuaciones de la Generalitat respecto a los Mossos, los CDR y las declaraciones del presidente Torra llamando a la "vía eslovena".

Para el PSOE, las declaraciones de Torra alentando a una "insurrección violenta como vía de solución" en Cataluña son un "error", un "absoluto disparate" y una "gran temeridad", por lo que ha advertido de que "alguien tendrá que explicar de manera urgente esta barbaridad a la que quieren someter a los ciudadanos de Cataluña".

A la aplicación del 155 se suma Ciudadanos y además registra la petición de comparecencia del ministro del Interior.

Por su parte, el president del Parlament, Roger Torrent, dice que con las acciones de los CDR no se construye la República. "La República no se construye con capuchas, no se construye con la cara tapada", ha señalado ante los medios.

Muchas criticas también a la inexistente presencia policial. Desde los Mossos aseguran que la orden de intervenir no llegó nunca. Este martes termina el plazo del ultimátum de Torra al conseller de Interior para hacer cambios en la cúpula de los Mossos.