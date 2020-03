Unidad Coronaria del Hospital de La Paz (Madrid)

Al igual que sucedió en el Hospital Ramón y Cajal, en la Unidad Coronaria del Hospital de La Paz se ha celebrado la primera extubación con éxito de un paciente.

Un sentido aplauso al que se han sumado un gran número de profesionales sanitarios, que celebran una gran victoria en la lucha contra el coronavirus.

Una imagen similar a la que se ha vivido también en otros centros sanitarios, como el Hospital Clínico San Carlos, el Hospital de Alicante, el Hospital de El Vendrell o el Hospital de Bidasoa.

Se trata de un momento emotivo en un panorama que preocupa especialmente de cara a los próximos días. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado de que estamos a punto de enfrentarnos a una "ola" de nuevos casos, situación ante la que pide la "unidad" de los españoles.

"Hay un límite de edad entre salvar a un paciente y no salvarlo"

En Liarla Pardo han hablado con Nerea, trabajadora de ese mismo Hospital de La Paz. Su testimonio refleja la dureza a la que se enfrentan los profesionales sanitarios en tiempos de coronavirus.

"Cuando una persona es mayor de cierta edad, está decidido, por mucho que sea autónoma o activa, priorizar salvar a una persona más joven", revela, reconociendo que hay "un límite de edad entre salvar a un paciente y no salvarlo".

"No porque no queramos, sino porque no podemos. No hay UCIs para pacientes graves. Personalmente, hacemos todo lo posible por no contagiarnos, pero cuando hay tanto trabajo... claro que hay miedo", asegura.