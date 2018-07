El director general de CaixaBank asegura que "los desahucios son una leyenda urbana"

El director general de Caixabank, Juan Antonio Alcáraz, ha asegurado que "los desahucios son una leyenda urbana" en un encuentro inmobiliario. Alcáraz ha afirmado que el problema es que en España "lo que está bien visto es no pagar las deudas".

Juan Antonio Alcaraz ha explicado que las cláusulas suelo han sido utilizadas para que los bancos pagaran parte de la crisis. Además, ha subrayado que se activaron para proteger a los titulares de las hipotecas, recordando que estas cláusulas tenían un máximo y un mínimo.

El director general de Caixabank ha insistido en que "lo que está bien visto es no pagar", asegurando que han refinanciado casi 300.000 hipotecas intentando no desahuciar a nadie. "Nosotros no hemos desahuciado a nadie. Los bancos no queremos desahuciar a nadie", ha afirmado.

Aunque según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, los desahucios continúan. En el tercer trimestre de 2017 se produjeron más de 11.000 lanzamientos, de ellos, 4.000 fueron ejecuciones hipotecarias.