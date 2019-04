El Consejo Fiscal reprocha a Rafael Catalá sus ataques: "Las decisiones se ajustan a los procedimientos legales"

Los 11 vocales del Consejo Fical aperciben al Ministro: "Ante las declaraciones de responsables políticos, particularmente el ministro de Justicia, afirmamos la certeza de que las decisiones que se adoptan se ajustan a los procedimientos estatutarios y legalmente establecidos".

Unas declaraciones en las que Catalá se sorprendía de que las fiscalas de Murcia no secundasen que el presidente regional se libre de la Púnica: "Que se nieguen a firmar me imagino que generará algún tipo de actuación interna en la Fiscalía y me sorprende que se haga público".

Admiten las críticas, pero reprochan: "La labor del ministerio fiscal y de sus integrantes es susceptible de crítica sin que sea admisible ninguna injerencia en nuestra actuación ordinaria. Ni la asociación conservadora ni la Asociación Profesional Independiente de Fiscales apoyan al minsitro. Todas subrayan que hay que velar por el prestigio de la Fiscalía.