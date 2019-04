El Consejo de Informativos de RTVE plantea pedir la dimisión del director de 'Informe Semanal' por un "publirreportaje" sobre Pedro Antonio Sánchez

Un nuevo reportaje de Informe Semanal indigna al Consejo de Informativos de TVE. Con el título 'La solución murcian'a, se explican las supuestas bondades de la decisión de Pedro Antonio Sánchez: "La Región de Murcia espera la calma política para reactivar la actividad económica. Tras la crisis, la región empieza a mejorar", relata la voz del reportaje.

En el reportaje entrevistan a Pedro Antonio Sánchez en exclusiva pero no profundizan en los casos de corrupción que le acorralan. "El punto culminante de algo que viene ocurriendo desde hace ya mucho tiempo, en concreto sobre este caso, el tratamiento del presidente de Murcia cuando se conoce el caso Auditorium incluso llegamos a ocultarlo en las primeras fechas", recuerda Alejandro Caballero, presidente del Consejo de Informativos de TVE.

Tampoco han contado con voces de otros partidos políticos. "Que aparentemente lo tenemos que estudiar en profundidad pero es un reportaje que no cumplen las normas deontológicas mínimas para ser emitido en la televisión pública", explica Alejandro Caballero. Tampoco se emitían las declaraciones en las que el presidente regional saliente prometía dimitir si le imputaban.

En Twitter, también se han sucedido decenas de críticas: "Escandalizado con el reportaje de informe semanal sobre Murcia", recoge una de las publicaciones. El presidente del Consejo de Informativos señala al director del programa y se plantean pedir de nuevo su dimisión: "Hemos pedido la dimisión en alguna ocasión, por ejemplo, cuando nos comparó a los miembros del consejo informativo con ETA, decía que utilizábamos exactamente el mismo lenguaje que ETA", dice Alejandro.

Sólo unos meses después de que comenzara a dirigirlo, recibió la reprobación de 260 trabajadores de TVE: "Las consecuencias para Informe Semanal del marcado sesgo informativo están siendo muy graves", refleja en la carta, publicada por 'El Plural'.

El órgano que vela por la calidad de la televisión pública ya ha presentado dos dictámenes contrarios a distintos reportajes, uno de ellos tras la muerte de Rita Barberá. "Ese es reciente, pero podemos ir hacia atrás y encontramos reportajes donde no hay credibilidad, no son reportajes donde no haya pluralidad. Es algo que es impuesto para la televisión pública y se ve una falta de independencia total con respecto al poder, son infumables", asegura Alejandro. En el reportaje responsabilizaba a los medios de comunicación y no informaba sobre el resultado de la autopsia que atribuyó la muerte, a la cirrosis.