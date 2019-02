El cara a cara entre Irene Montero e Inés Arrimadas en Salvados, en diez titulares

Máxima tensión entre Inés Arrimadas e Irene Montero al hablar de Cataluña: "No intentes ridiculizarme"

Inés Arrimadas tiene claro que es "decisión de los jueces" el mandar a la cárcel a los políticos independentistas y no da su opinión sobre si está de acuerdo con ello o no. Por su parte, Irene Montero cree que se "puede valorar políticamente" y defiende que "eso ha sido contraproducente para solucionar el conflicto en Cataluña".

La líder de Ciudadanos en Cataluña ataca a Montero por decir "que hay presos políticos en España" y dice que le "preocupa que un partido que aspira a gobernar España tenga el concepto de España que tiene Rufián". Montero le recrimina que no puede "decir que están pidiendo impunidad".

En este momento el tono del debate se eleva. "Tengamos un debate en el que no nos deslegitimemos. No intentes ridiculizarme", le pide Montero a Arrimadas, quien asegura que no lo está haciendo. En este vídeo te mostramos los momentos de máxima tensión.

El tono del debate debía ser relajado, rehuir del enfrentamiento, y parecía que se iba a cumplir cuando se saludaron antes de comenzar la entrevista en Salvados.

Ambas hablaron de los hijos de Irene Montero, pero la primera 'discusión' vino por el sitio en el que sentarse: las dos querían sentarse a la izquierda. Moneda al aire e… Inés Arrimadas se hace con la ansiada silla izquierda.

Antes de comenzar hablan con su equipo. Montero mantiene una conversación distendida con sus asesores, Arrimadas recibe unos últimos consejos y es 'cazada' diciéndole a su asesor que tuviera cuidado: "Cuidado que tengo micro".

¿Cuánto pagan de hipoteca?, ¿tienen acciones en empresas del Ibex?: Arrimadas y Montero responden unas preguntas breves en Salvados

Irene Montero no tiene mutua privada, Inés Arrimadas sí. Montero paga "ciento y pico euros" de luz, Arrimadas "unos 100 euros". Estas son algunas de las respuestas a las preguntas rápidas que les ha planteado Jordi Évole en Salvados.

Una de ellas ha sido llamativa: Irene Montero paga menos de hipoteca que Inés Arrimadas de alquiler en Barcelona. Sus respuestas son totalmente opuestas la una de la otra, lo que vaticina que en pocas cosas se pondrán de acuerdo durante la entrevista.

Évole, a Arrimadas tras preguntarle a qué partido votaba antes de ser de Cs: "Van a tener razón quien os llama la veleta naranja"

"¿A quién votaste la primera vez que votaste?". Jordi Évole quiere saber a qué partido votaron Inés Arrimadas e Irene Montero antes de pertenecer a Ciudadanos y Podemos respectivamente.

Arrimadas confiesa que en las primeras votó en blanco, y que luego ha "votado diferentes opciones dependiendo de si eran generales, locales, autonómicas. Desde partidos independientes, partidos del bipartidismo". Ante esta respuesta, Jordi Évole no ha podido evitar decirle que "al final van a tener razón quien os llama la veleta naranja".

La respuesta de Irene Montero ha sido más sencilla: siempre ha votado a IU hasta que "nació Podemos".

Guerra de zascas entre Arrimadas y Montero a cuenta del salario mínimo: "La ayudita es la renta universal"

Jordi Évole le pregunta a Irene Montero por las ayudas al alquiler. "¿Qué le diría a un inquilino que ahora tiene un contrato de tres años porque tumbaron el decreto del Gobierno?". Montero asegura que precisamente tumbaron "el decreto para que la posibilidad de limitar los precios se pueda aplicar a los contratos en vigor".

Este tema saca el primer momento tenso del cara a cara. Arrimadas señala que "ojalá hubiera una medida mágica para pinchar la burbuja del alquiler". La líder de Ciudadanos en Cataluña cree que "se empieza por prohibir que suba el contrato de alquiler y acabas regulando el precio de la leche".

De la mima manera, Évole le pregunta a Arrimadas que le tiene que decir a un trabajador que cobra el Salario Mínimo cuando Ciudadanos ha criticado su subida. Inés Arrimadas defiende que son "partidarios de complementos salariales". Algo que parea Montero es "dar una ayudita", "un modelo legítimo" pero que Podemos no defiende.

Arrimadas compara la gestación subrogada con la fecundación in vitro para criticar a Podemos: "Las cosas nuevas os dan miedo"

Podemos está en contra de la gestación subrogada mientras que Ciudadanos es partidario de regularla en España. Irene Montero defiende que su "modelo está radicalmente en contra de alquilar vientres" y que "un deseo no puede convertirse en un derecho".

Por su parte, Arrimadas compara la gestación subrogada con la fecundación in vitro. Defiende que a Podemos "las cosas nuevas les dan mucho miedo", como cuando se hablaba de que "las mujeres que donaban óvulos eran como gallinas que ponían huevos".

Para Arrimadas, Montero "insulta" a las familias que recurren a esta opción para ser padres. Asegura que le está diciendo a "un niño de gestación subrogada que le han comprado en una granja de mujeres". Además, le ha pedido a Montero que no bloquee el debate en el Parlamento.

El detalle sobre Errejón e Iglesias que hizo pensar a Jordi Évole "hostias, esta gente ha roto completamente"

Jordi Évole reconoce ante Irene Montero que cuando supo que Íñigo Errejón no conocía a los hijos de Montero con Pablo Iglesias pensó que las relaciones de amistad se habían roto. "Bueno, hay mucha gente que no conoce a mis hijos. Somos muy cuidadosos, pero obviamente, a un amigo no se le engaña, y hace mucho tiempo que ahí no hay amistad", asegura Montero.

De la crisis en Podemos se pasa a las polémicas en Ciudadanos. Inés Arrimadas defiende que su partido está "consolidado, unido y creciendo" mientras que a ellos les pasa lo contrario. Es en este momento cuando Jordi Évole le recuerda la carta de Carolina Punset en la que les acusaba de "acostarse socialdemócratas y levantarse ultraliberales".

Irene Montero e Inés Arrimadas, dos maneras de ver el feminismo: "El movimiento nunca intentó repartir carnets"

Tanto Inés Arrimadas como Irene Montero relatan las situaciones que han sufrido como mujeres que Jordi Évole nunca sufriría. "Que te pregunten si tendrás hijos o no, que pases por la calle y te digan un comentario que tú no quieres escuchar, que llegues a una responsabilidad política y te digan "No lo sabrás hacer", son sólo algunos de los ejemplos que ha enumerado Montero.

Además, las políticas han desvelado se irán o no a la manifestación del 8M. Montero dice que no sólo ira a la manifestación, sino también a la huelga. Arrimadas muestra más dudas: "No lo sé, pero me gustaría". También ha criticado a los que critican a las mujeres por no ir a la protesta.

Montero le ha respondido asegurando que "el movimiento feminista nunca intentó repartir carnets", y que precisamente "una de las cosas que puso en valor el anterior 8 de marzo es que, hicieras lo que hicieras, ese día te preguntaste por qué narices pasa en este país que por ser mujer tienes menos derechos".

Inés Arrimadas lee una frase de Torra frente a Irene Montero para conocer qué entiende por extrema derecha

Inés Arrimadas defiende que nunca gobernaría con Podemos, algo que llama la atención a Jordi Évole que le pregunta si ni siquiera gobernaría con ellos para frenar a la extrema derecha. La diputada de Ciudadanos se pregunta en ese momento "qué es la extrema derecha". Para que Montero le explique cuál es su definición, lee un par de frases de Torra y Junqueras.

"Se corre el riesgo de que la nación se deshaga como un azucarillo en un vaso de leche atenazada por la avalancha inmigratoria" y "los catalanes tienen más proximidad genética con los franceses que con los españoles", son las dos frases que lee Arrimadas en Salvados. "¿Esto es extrema derecha?", se pregunta la líder de Cs en Cataluña.

¿Se plantean Irene Montero e Inés Arrimadas ser candidatas a la presidencia del Gobierno? Estas son sus aspiraciones políticas

Las dos políticas tienen claro que de momento no se lo plantean ser candidatas a presidir el Gobierno de España

"Yo estoy cómoda en lo que estoy. Se puede estar cómoda y también gustarte lo otro", reconoce Montero. "A mí me gustaría ser presidenta de la Generalidadde Cataluña y que Albert Rivera sea el presidente del Gobierno de España", defiende Arrimadas.