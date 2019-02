Máxima tensión entre Inés Arrimadas e Irene Montero al hablar de Cataluña: "No intentes ridiculizarme"

Inés Arrimadas tiene claro que es "decisión de los jueces" el mandar a la cárcel a los políticos independentistas y no da su opinión sobre si está de acuerdo con ello o no. Por su parte, Irene Montero cree que se "puede valorar políticamente" y defiende que "eso ha sido contraproducente para solucionar el conflicto en Cataluña".

La líder de Ciudadanos en Cataluña ataca a Montero por decir "que hay presos políticos en España" y dice que le "preocupa que un partido que aspira a gobernar España tenga el concepto de España que tiene Rufián". Montero le recrimina que no puede "decir que están pidiendo impunidad".

En este momento el tono del debate se eleva. "Tengamos un debate en el que no nos deslegitimemos. No intentes ridiculizarme", le pide Montero a Arrimadas, quien asegura que no lo está haciendo. En este vídeo te mostramos los momentos de máxima tensión.

Las dos querían sentarse a la izquierda: así se mostraron Inés Arrimadas e Irene Montero antes del cara a cara en Salvados

Preparadas, pero con algo de nervios, así llegaron Inés Arrimadas e Irene Montero al debate de Salvados que debía ser 'relajado'.

¿Cuánto pagan de hipoteca?, ¿tienen acciones en empresas del Ibex?: Arrimadas y Montero responden unas preguntas breves en Salvados

Jordi Évole hace unas cuestiones breves a Irene Montero e Inés Arrimadas para romper el hielo al arranque de la entrevista en Salvados.

Este es uno de los pocos puntos en los que Arrimadas y Montero se han puesto de acuerdo durante su cara a cara en Salvados

Esta parte del cara a cara en Salvados recoge uno de los pocos momentos en los que Inés Arrimadas y Irene Montero han coincidido en algo.

Évole, a Arrimadas tras preguntarle a qué partido votaba antes de ser de Cs: "Van a tener razón quien os llama la veleta naranja"

Inés Arrimadas confiesa que ha votado "desde partidos independientes" hasta partidos del bipartidismo", a lo que Jordi Évole responde con un 'zasca'.

La manifestación por Miguel Ángel Blanco, el "No a la guerra" y el 15M: así vivieron Arrimadas y Montero estas movilizaciones

Tres movilizaciones y dos visiones distintas de verlas. Arrimadas reconoce que no fue a ninguna mientras que Montero se implicó tanto en el "No a la guerra" como el 15-M.

Guerra de zascas entre Arrimadas y Montero a cuenta del salario mínimo: "La ayudita es la renta universal"

Irene Montero defiende la subida del SMI mientras que Arrimadas cree que serían mejor "complementos salariales". Una propuesta que ha dado lugar al primer momento tenso del cara a cara.

Arrimadas compara la gestación subrogada con la fecundación in vitro para criticar a Podemos: "Las cosas nuevas os dan miedo"

Irene Montero se muestra contraria a la gestación subrogada, mientras que Arrimadas lo compara con la fecundación in vitro para criticar su postura.

La contundente respuesta de Arrimadas ante el posible corte de financiación de políticas feministas en Andalucía

Esto es lo que le diría Inés Arrimadas a las mujeres andaluzas que puedan tener miedo ante el apoyo de Vox al nuevo gobierno andaluz.

Golpe de Estado sí, golpe de Estado no: la opinión de Arrimadas y Montero sobre Cataluña y Venezuela

"¿Qué es un golpe de Estado?", pregunta confuso Jordi Évole ante la opinión que tienen las dos políticas sobre el golpe de Estado en Cataluña y Venezuela.